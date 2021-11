Jet de projectiles : les victimes racontent

Touché à la tête par une bouteille jetée des tribunes à Lyon dimanche soir, le capitaine marseillais Dimitri Payet a semblé atteint psychologiquement après cette agression. Étrangement, ce genre d'événements s'est tellement banalisé dans le sport ces dernières années que les autres victimes considèrent cette violence comme faisant partie intégrante du football.

Pierre Gibaud fusillé par une bière

On va bosser les amorties de la poitrine — Pierre Gibaud (@pierregibaudoff) October 2, 2021

Ça fait partie du foot !

Par Léo Tourbe

Tous propos recueillis par LT, sauf Óscar García par AB et AH.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant que Smaïl Bouabdellah, Johan Micoud, David Astorga et Thibault Le Rol s’occupaient de meubler l’antenne de Prime Video pendant deux longues heures d’attente, Thierry Henry semblait être l’un des seuls à s'enquérir de l’état de santé de Dimitri Payet, dimanche dernier, lors de ce drôle de Lyon-Marseille. Si le poncif « le football est le grand perdant » a encore été balancé une bonne pelletée de fois (à raison) pour se joindre à l’indignation générale, la première victime dans cette affaire reste Dimitri Payet. Après quelques nouvelles finalement rassurantes le concernant, c’est surtout le traumatisme de cette agression qui a eu l’air de marquer le Marseillais. À tel point qu’il ne s’est pas rendu à l’entraînement le lendemain en fin de matinée. A-t-on vraiment envie de revenir sur le terrain après un tel épisode ?Pierre Gibaud, qui fait le bonheur des supporters havrais, a lui aussi été victime de la bêtise de certains spécimens. C’était le 2 octobre dernier, au stade Océane, pour la réception de Dijon comptant pour la 11journée de Ligue 2., se souvient le défenseur.Pendant l’euphorie collective, il estnet et se tord de douleur sur la pelouse. L’action n’est même pas passée à la télé et personne n’a vraiment vu ce qu’il s’était passé."vas-y relève-toi, pourquoi t’en rajoutes ?", raconte-t-il.Après le match, qu’il a pu finir, il poste un petit tweet humoristique :, auquel il ajoute un emoji chope de breuvage houblonné. En aucun cas l’arbitre n’a pensé à mettre un terme à la rencontre. Lui-même ne l’a pas vraiment envisagé, concédant que cet incident ne l’avait pas tué, mais que. Le ton de son message posté sur les réseaux sociaux est aussi la preuve que personne n’a vraiment pris cet incident au sérieux., explique le Havrais.Faut-il donc s’appeler Payet, jouer en quasi-mondovision, dans un stade de 59 000 personnes, pour que les institutions daignent vous calculer ? Malgré tout, l’envie de jouer n’avait pas disparu, la peur du projectile n’est pas apparue. Peut-être que la réaction du Réunionnais, resté longtemps au sol, que certains pourraient qualifier d’exagérée, va contribuer à mettre fin à une sorte de vérité générale qui veut qu’être la cible de bouteilles, de gobelets, de briquets, de pavés fait partie du métier de footballeur. Et donc qu’être en état de rejouer trois jours plus tard est parfaitement normal.Visé par des supporters du Batman Petrolspor lors d’un match de Coupe de Turquie en 2018 alors qu’il jouait à Kasımpaşa, Fodé Koïta a, lui, reçu une bouteille en pleine tronche., se remémore l'ancien attaquant de Montpellier. Après quelques heures passées à l’hôpital afin de s’assurer du bon fonctionnement de ses yeux, l’international guinéen continue sa vie de footballeur comme si de rien n'était., souffle le joueur de Trabzonspor. Même son de cloche qu’en Normandie. À croire que ces dérives sont tellement ancrées dans le sport qu’elles sont même acceptées par les acteurs principaux du jeu. Dimitri Payet, en se montrant atteint et choqué psychologiquement, laisse entrevoir une facette assez rare des footballeurs victimes des déconnexions neuronales de certains spectateurs. Son état peut évidemment s'expliquer par le fait que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans ce rôle de cible du jeu de fléchettes et également par la différence d'affluence entre ces événements (quelque 5000 spectateurs pour Le Havre et Batman contre 56 000 pour Lyon-OM).Óscar García, coach du Stade de Reims, a gardé une lèvre meurtrie de son court passage à l’Olympiakos. Alors opposé à l’ennemi du PAOK, le technicien espagnol nous racontait récemment (Rires.)Lancer des trucs depuis les tribunes semble donc faire partie du folklore, et les footeux, même les entraîneurs, doivent composer avec la possibilité d’être visés à tout moment. À moins d’une blessure vraiment grave, l’événement ne trotte pas particulièrement dans l’esprit des victimes qui passent vite à autre chose, au match suivant. Comment se remet-on d’un jet de projectile ? Apparemment, on s’en remet comme d’une frappe ratée, d’un contrôle manqué. Ça fait partie du jeu, et il serait temps que ça change avant qu' un drame n'advienne.