Jesse Marsch succède à Marcelo Biesla à Leeds

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance — Leeds United (@LUFC) February 28, 2022

BB

En Marsch.Alors que Marcelo Bielsa, qui a été l'idole de la ville durant près de quatre ans, a fait ses valises, Leeds a annoncé le nom de son successeur ce lundi. Il s'agit de l'Américain Jesse Marsch qui s'est engagé avec lesjusqu'en 2025.Après avoir fait le tour des écuries Red Bull (New York, Salzbourg et Leipzig), Marsch va donc découvrir la Premier League. Après son récent échec du côté de Leipzig , l'Américain a décidé de relever un gros défi : celui de succéder à Marcelo Bielsa, plus qu'apprécié du côté d'Elland Road, et d'assurer la mission maintien.Première échéance : le déplacement à Leicester ce samedi.