Jesé bientôt acteur de sa propre télé-réalité

C’est la goutte de trop.Chanteur de reggaeton, c’était encore acceptable, mais acteur dans une télé-réalité, qui plus est pour sa propre demande en mariage et sa vie de couple : c’est un grand non. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain – encore faudrait-il prouver qu’il a bel et bien porté les couleurs du PSG – évolue désormais dans le club de Las Palmas en deuxième division espagnole. S’il a l’air de plutôt bien se porter d’un point de vue sportif après plusieurs années de prêts et d’échecs retentissants, Jesé Rodríguez devrait apparaître à partir de ce jeudi 9 juin sur les écrans de télévision. Avec sa compagne Aurah Luiz, l’Espagnol dévoilera les dessous de sa demande en mariage ou encore leur montée à l’autel pour échanger leurs vœux. Le tout réuni dans une émission de télé-réalité de 5 épisodes nommée, littéralement : « Le mariage d'Aurah et Jesé. »Sûrement le même succès que son passage à Paris.