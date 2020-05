Jerry St. Juste : « Les gens pourront toujours puiser dans notre joie »

C'est fait : la Bundesliga a enfin repris. Mais certains clubs comme Mayence, en déplacement sur la pelouse de Cologne ce dimanche, s'apprêtent encore à connaître leur baptême du feu. À l'heure où la communication des clubs se réduit au strict minimum, l'actuel quinzième du championnat a accepté de laisser son défenseur Jerry St. Juste se confier un petit moment au téléphone. Depuis l'hôtel où il est en quarantaine avec son équipe, le Néerlandais de 23 ans reste optimiste malgré les nombreuses incertitudes qui entourent le bon déroulé des opérations. Mieux : l'acolyte de Moussa Niakhaté assure que lui et ses collègues pourront continuer à distribuer du bonheur même sans fans dans les tribunes ni possibilité de célébrer un but comme il se doit.

Propos recueillis par Douglas de Graaf

Effectivement, toute l’équipe est en quarantaine au camp d'entraînement. On doit le faire sept jours avant un match. On passe notre temps entre le centre d’entraînement et l'hôtel Favorite, que nous connaissons déjà. On occupe une aile de l’hôtel. On doit garder nos distances les uns avec les autres, respecter les règles d’hygiène...Je suis content que ça redémarre. C’est un soulagement de pouvoir rejouer enfin. On a travaillé dur sur notre condition physique pour se le permettre. Si nous suivons toutes les mesures correctement, je ne me fais pas de souci.On nous a donné le droit de rejouer, on s’est entraînés tous les jours pour ça, même à la maison... Donc je ne sais pas si je peux affirmer que c’est trop tôt. Bien sûr, c’est une période de grande incertitude, on ne sait pas à quoi s’attendre, donc personne ne peut dire quel est le bon moment. Je comprends que quelques joueurs ne soient pas très à l'aise avec le fait de redémarrer dans une période aussi incertaine. Mais nous avons travaillé pour rendre une telle reprise possible. Nul ne peut dire comment ça va se dérouler, mais normalement ça devrait bien se passer. La DFLa travaillé pour. On est testés deux fois par semaine et systématiquement avant les matchs. Les résultats sont publiés avant le début des matchs.Non, ce ne sera pas ennuyant, non... Ce qui compte, c’est la confrontation entre onze joueurs d’un côté et onze joueurs de l’autre. Bien sûr, ce sera très différent parce qu’on joue précisément au foot pour nos supporters, qui nous donnent de la force supplémentaire. Mais ce sport reste en soi un divertissement.Absolument. Lorsqu’on marque un but en tant que joueur, ça nous rend toujours intensément heureux. Et les gens le remarquent, ils peuvent lire nos émotions. Donc si nous sommes heureux nous-mêmes, ils pourront toujours puiser dans notre joie et se réjouir. Bien sûr, tout est différent, et cela a forcément des conséquences. Mais tout le monde en a conscience, et joueurs comme supporters savent qu’ils doivent se contenter de ce qu’ils ont. Ainsi, une petite émotion pourra toujours procurer de la joie.Oui, on a conscience que notre rôle aujourd'hui, encore plus qu’avant, est de donner aux gens du divertissement, de leur changer les idées. Si on arrive à tous rester en bonne santé, la reprise du championnat aura été une formidable manière de le faire.Oui, c’est important que nous montrions cette discipline. Et puis si nous voulons rejouer, il nous est tout simplement nécessaire de respecter les mesures.Je ne me sens pas en danger, on est testés régulièrement, la DFL contrôle beaucoup de choses. Et les autres joueurs de Mayence ? Je ne pense pas non plus qu’ils aient peur, je pense qu’on est tous contents de redémarrer.C'est surprenant, c'est étrange que cela se soit passé ainsi, mais le domaine de la politique doit gérer tellement de choses...C’est dur de dire ce qui est juste parce que personne n’aurait pu imaginer cette situation à l’avance. De plus, les situations dans les pays ne sont pas les mêmes. En tant que ligue, vous devez peser certaines choses. Et puis on ne peut jamais être sûr à 100% que le premier serait devenu champion, que le dernier serait resté dernier. Mais je comprends le mécontentement des clubs qui étaient à la lutte pour des places européennes, pour les play-offs de montée, pour la sortie de la zone de relégation.Oui, la DFL a attendu pour prendre une décision, et elle s’est assurée d’élaborer un plan de reprise pour que tout le monde reste en bonne santé. C’est une combinaison que la ligue a bien gérée.