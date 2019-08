Prior : « Je devais prendre la succession de Carrasso »

Enfin sorti de son placard bordelais, Jérôme Prior brille à Valenciennes. Auteur d'un début de saison canon, le portier qui vient de fêter ses 24 ans revient sur ses galères girondines, tout en savourant une nouvelle vie qui passera par une réception de Clermont, ce soir.

Propos recueillis par Mathias Edwards

Oui, cela fait du bien de retrouver le plaisir, une équipe, un staff... Je n'ai pas eu de mal à retrouver le rythme, parce qu'aux Girondins, je m’entraînais avec Franck Chaumin, l'entraîneur des gardiens de la CFA, ce qui m'a permis de rester en forme. En signant à Valenciennes, j'avais la volonté d'être performant et je m'étais préparé pour.De retour de blessure, on m'a demandé d'aller m’entraîner avec la CFA. Je pensais que c'était pour retrouver les terrains petit à petit, et finalement, j'y suis resté. Je ne sais pas du tout pourquoi, ils ne m'ont jamais donné d'explications. Je n'ai jamais su si c'était pour des raisons sportives, ou de personnalité. Et puis, quand un nouveau gardien est arrivé de je ne sais pas où, du jour au lendemain, on ne me disait plus «. » Donc au bout d'un moment, je n'ai plus cherché à comprendre et j'ai bossé avec les gens compétents qui s'occupent de la réserve.Non, c'est du passé. Ils sont comme ils sont. Aux Girondins, il y a de bonnes personnes, et d'autres moins intéressantes. C'est comme ça, c'est le foot... Bordeaux m'a tout de même lancé en Ligue 1, grâce au président Triaud.J'adore Valencia, et Londres où je vais souvent. Là-bas, toutes les cultures sont réunies, les gens ne se jugent pas sur l'apparence, les mentalités sont différentes, c'est un autre monde.C'était ce que le club etavaient prévu, oui.Jusqu'au dernier moment, Sagnol m'a dit qu'aucun gardien n'arrivait. Et puis, avant un match à domicile contre Rennes, lorsque je suis rentré dans le vestiaire après mon échauffement, Bernardoni était là. C'est comme cela que j'ai appris qu'il avait signé à Bordeaux. Il y a eu plein de trucs comme ça, qui ne sont jamais sortis. Ils m'ont traité comme ils m'ont traité, mais c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je suis heureux à Valenciennes.Je me suis régalé chez les jeunes, j'y ai gagné la Gambardella (en 2013) avec des coachs super. Et puis j'ai disputé toutes les compétitions possibles : Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue Europa... Mais bon, au bout d'un moment, il faut aller voir ailleurs et c'est fait !Non, si ce n'est que c'était une bagarre comme il en arrive dans tous les vestiaires, sauf que là, des gens ont décidé de faire sortir l'affaire tout de suite après. Il fallait un coupable, ils ont décidé que ce serait moi. Aujourd'hui, Lamine fait sa carrière, je fais la mienne, il n'y a pas de rancœur.Je connais Maxime Spano depuis le centre de formation de Cannes, et un peu Baptiste Guillaume pour l'avoir affronté, c'est tout. Mais l'intégration s'est hyper bien passée, j'ai tout de suite été mis dans le bain. On a une bonne équipe, avec une bonne mentalité. C'est une vraie bande de potes.Pour l'instant ça va, il fait beau, mais tout le monde me dit de me préparer à l'hiver. On verra... En tout cas, les gens sont gentils, il y a de quoi s'occuper, des jolies villes à côté... Tout ce qu'il faut pour s'épanouir.Gagner le plus de matchs possible, et voir à la 30journée ce qu'on peut viser.Pour l'instant, c'est une belle saison, il faut savourer et continuer comme cela. On bosse bien, ma compagne va accoucher en janvier... C'est bien. C'est très bien. Pour la Ligue 1, on verra plus tard.Non, il nous demande simplement d'être efficaces, de ne pas prendre de risques inutiles. On repart au sol quand on peut, sinon on allonge pour jouer les deuxièmes ballons. Il y a huit recrues dans notre équipe type, donc il faut qu'on apprenne à se connaître. Une fois que cela sera fait, je pense qu'on sera un peu plus joueurs.La Ligue 2 est beaucoup plus physique. Sur les corners, il y a beaucoup plus de contacts, les arbitres sifflent moins qu'en Ligue 1.Des kinés, quelques salariés ou anciens coéquipiers m'ont envoyé des messages pour me dire de continuer comme ça, qu'ils sont contents pour moi. Il y a aussi des supporters qui continuent à me suivre, ça fait plaisir. Il m'arrive aussi d'avoir Franck Chaumin, François Bomméou Patrick Battistonau téléphone. Mais pas un mot de la part du staff de l'équipe première.