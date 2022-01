Jérôme Mombris (Guingamp) prend sa retraite

? Communiqué : Pour raisons personnelles, ??́??̂?? ??????? a fait part au club de son désir de mettre fin à sa carrière de joueur professionnel.Le club a pris acte de sa décision et accepte une résiliation d’un commun accord. — En _v_nt Guing_mp (@EAGuingamp) January 3, 2022

AL

Un petit tour et puis s'en va.Arrivé en août dernier en Bretagne, Jérôme Mombris n'y fera pas des vieux os. L'En Avant Guingamp a annoncé ce lundi que son défenseur quittait le club et prenait sa retraite de joueur professionnel, précisant qu'il s'agit donc d'uneLe franco-malgache possédait encore un an et demi de contrat à effectuer à l'EAG.Un choix qui peut paraître surprenant puisque Mombris a eu du temps de jeu cette saison, avec dix matchs de Ligue 2 et trois de Coupe de France à son actif.: "J’aurais aimé jouer à l’étranger dans ma carrière", disait-il en octobre dernier dans les colonnes de Ouest-France Pour la longévité, on repassera.