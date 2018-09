Jérôme Bigot devient recruteur pour Barcelone

⚠️ El Barça fitxa un presentador de televisió com a observador? @xavicampos: "Jérôme Bigot, de Bein Sports França, controlarà la lliga francesa, però també Itàlia, Suïssa, Àustria i la República Txeca"#ClubMitjanit pic.twitter.com/wOANia32hq — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) 11 septembre 2018

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau recruter pour le Barça. L'émission "" de TV3 a révélé lundi que Jérôme Bigot, journaliste pour beIN Sports France, était devenu scout pour le club catalan. Une idée du directeur sportif Éric Abidal, qui a travaillé avec lui alors qu'il était consultant sur la chaîne française. Cette nouvelle "recrue" est en poste à Barcelone depuis le 1er septembre et s'est engagé jusqu'en 2021, affirme TV3.Une nouvelle preuve que Barcelone est de plus en plus attentif au marché français. Jérôme Bigot aura un rôle d'observateur sur plusieurs territoires, en particulier la France avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais il aura également un oeil sur l'Italie et sur des championnats moins populaires telles que la Suisse, l'Autriche et la République Tchèque.Comme quoi, ça paye de se régaler devant les multiplex du samedi soir.