Jermain Defoe annonce sa retraite

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un départ par Defoe.Jermain Defoe a annoncé ce jeudi, sur les réseaux sociaux, qu'il mettait un terme à sa carrière. Le footballeur âgé de 39 ans a publié un long message dans lequel il a expliqué : Le joueur de 39 ans était revenu jouer à Sunderland en janvier pour un contrat à court terme et a fait sept apparitions pour leslors de son deuxième passage au Stadium of Light.Jermain Defoe avait débuté sa carrière professionnelle à West Ham à seize ans, avant de poursuivre à Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Toronto, Sunderland et les Rangers. Il était récemment revenu à Sunderland dans le but d’y finir sa carrière. L’international anglais aux 57 sélections a marqué plus de 300 buts en professionnel, dont 162 en Premier League - le neuvième meilleur total de l'histoire de la compétition., a déclaré Defoe, qui souhaite profiter de cette retraite pour passer du temps avec sa famille et ses amis.Et merci pour tout.