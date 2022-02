Jermain Defoe signe à Sunderland

FP

En ce 16 janvier 2015, la Premier League retrouve l'une de ses icônes.Jermain Defoe - buteur légendaire de Tottenham - retrouve la Premier League. L’international anglais quitte Toronto et le Canada pour rejoindre le Sunderland de Gustavo Poyet pendant que Jozy Altidore effectue le trajet en sens inverse. « Garfield » vient renforcer un effectif composé, entre autres, de l’immense Costel Pantilimon dans les buts, des robustes John O'Shea et Wes Brown dans l’axe, de la pépite Jack Rodwell au milieu et de Steven Fletcher en pointe. Il côtoiera également leAnthony Réveillère dans son couloir droit.Englués en deuxième partie de tableau et à la lutte pour le maintien avec Leicester, Burnley, West Brom, Hull City, Crystal Palace et Queens Park Rangers, lesenregistrent un renfort de poids. Defoe et ses 189 buts en Premier League devraient relancer une attaque de Sunderland en berne. Il devient au passage, avec Wayne Bridge, le joueur de Premier League le plus transféré au mois de janvier, avec quatre mouvements lors de cette fenêtre. Le retour en 2015 , c’est pour Defoe. Celui de Jermain, 39 ans, à Sunderland en 2022 (et en League One), c’est pour de vrai.