Jérémy Posteraro : « Putain, c'était l'OM quand même ! »

Inconnu du grand public il y a moins de 24h, Jérémy Posteraro a enfilé le costume de héros dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. Le bilan de son match ? Un coup franc magique et une passe décisive, histoire de souffler comme il se doit sa trentième bougie et qualifier du même coup son club de Canet-en-Roussillon (N2) pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Entretien avec le Juninho de 2021, fervent supporter... de l’OM.

« Je m’essaie un peu de temps en temps à l’entraînement. Parfois, ça termine dans les nuages... »

OH LA MERVEILLE !!! L'OM concède l'ouverture du score contre Canet sur un chef-d'œuvre de coup franc signé Posteraro Suivez #CRFCOM en exclusivité sur Eurosport 2 et https://t.co/7qbNJch1A0 pic.twitter.com/Yb11Esd7n7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2021

« Malheureusement avec les restrictions sanitaires, on n’a pas pu fêter ça comme on l’aurait fait s’il y avait du monde. »

« À tête reposée, je suis un peu déçu pour l'OM. Ça reste mon club fétiche. Après, une fois sur le terrain, il n’y a plus de supporter qui tienne. »

« Je suis commercial dans les piscines. Je travaille pour le président du club. »

SENSATION XXL : L'OM ÉLIMINÉ PAR CANET EN 16E DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE !!!Le pensionnaire de National 2, la 4e division, s'offre le scalp du seul club français vainqueur de la C1 #CRFCOM #CDF pic.twitter.com/JusVH6NsNv — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2021

On commence tout juste à réaliser l’exploit qu’on vient de faire . Gagner contre l’Olympique de Marseille, c’est fou. On a tout donné, on a été récompensés de notre bon match. Sur le coup, on n’a pas trop su ce qui nous arrivait, surtout qu’il n’y avait pas la ferveur qu’on avait pu connaître contre Caenou Monacoquand le stade était plein. Du coup, même si c’est quelque chose d’exceptionnel, on a simplement fêté ça entre nous, avec le président, en comité très restreint quoi...Pas vraiment, surtout que d’habitude, c’est plutôt notre attaquant Raphaël Pioton qui les tire. Mais bon, là, de loin, je l’ai bien senti... Je m’essaie un peu de temps en temps à l’entraînement. Parfois, ça termine dans les nuages, et parfois au fond comme hier avec un peu de chance.Au début, je n’y croyais pas trop. Mais très vite, j’ai ressenti beaucoup d’émotion pour le peuple catalan, pour ma famille. J’ai voulu directement aller fêter ça avec mes coéquipiers, surtout que certains n’ont pas pu être sur la feuille de match. Il fallait célébrer ça ensemble.Évidemment, encore une fois, ça aurait été mieux de le marquer dans un stade plein, avec tous nos supporters. Mais l’important, c’est qu’il soit rentré.Ce qui est un peu fou, c’est que ce n’est pas trop dans mon registre de marquer des buts en plus. Donc oui, c’était une très bonne soirée.On est simplement restés un peu entre nous dans le stade... Malheureusement avec les restrictions sanitaires, on n’a pas pu fêter ça comme on l’aurait fait s’il y avait du monde.Il devait être 2h à peu près. On a juste beaucoup discuté. Il n’y a pas eu de grosse fête.Je suis supporter de l’OM, oui, je vais au stade avec des collègues de Canet-en-Roussillon, mais je ne suis pas membre des South Winners. Je vais au stade, car je suis un passionné de l’Olympique de Marseille, tout simplement.Je n’ai pas réalisé directement. Mais là, à tête reposée, je suis un peu déçu pour l'OM. Ça reste mon club fétiche. Après, une fois sur le terrain, il n’y a plus de supporter qui tienne. Il y a certes une part de déception pour l’OM, mais aussi une part de satisfaction pour notre club et notre peuple.Moi, j’ai eu l’impression qu’ils étaient peut-être un peu fatigués. Ce n’est pas non plus évident d’être à 100% quand on joue une équipe qui évolue trois niveaux en dessous. Mais nous, on a tout donné, on leur a laissé le moins d’espace possible, car ils sont habitués à ressortir le ballon tranquillement. Il fallait les empêcher de développer leur jeu. Ça nous a plutôt bien réussi.Milik a été incroyable de par ses déplacements. J’ai aussi remarqué Sakai, qui est entré à la pause, et qui m’a semblé au-dessus du lot.Après le match, on s’est dit :On savait aussi que c’était une équipe qui jouait la Ligue des champions cette année. Mais bon, on s’était dit qu’on avait une chance, car sur un match, tout est possible. On y allait avec nos armes, et je pense qu’on a fait le match qu’il fallait.Oui, je suis commercial dans les piscines. Je travaille pour le président du club.Non heureusement, j’avais posé ma semaine de vacances, ça tombe bien ! Je peux profiter un peu en famille aujourd’hui.Quitte à être là, maintenant, j’aimerais bien qu’on tire le Paris Saint-Germain. Ça permettrait de vivre encore un bon moment. On se dirait comme contre l’OM :Bon, on va être honnête, Paris c’est encore un autre calibre que Marseille. C’est certainement au-dessus dans tous les domaines, mais on ne sait jamais...Ça va être compliqué, mais on va essayer !