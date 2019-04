Jérémy Lopez explique pourquoi il a rencontré Aulas

Sociétaire de la Comédie Française et fan depuis ses cinq ans de l'OL, Jérémy Lopez a mis noir sur blanc son ressenti sur l'actuel climat pesant entre la direction et les supporters lyonnais. À raison, puisqu'il a eu dès le lendemain matin l'opportunité de débattre de tout cela avec Jean-Michel Aulas en personne.

« J’ai eu l’impression d’avoir parlé trois fois plus que lui. Je n’ai pas été séduit ou manipulé du moins je le pense. J’ai surtout senti en face de moi quelqu’un d’honnête, parfois même étonné. »

« Sur ce coup-là, la phrase de Genesio est ridicule. C’est humiliant pour lui, pour le club et pour les supporters parce que tout le monde sait que c’est faux. C’est comme si t’as une tête de con et que ta mère dit « Il est beau » devant tous tes copains. Après, Aulas a raison. C’est le club le plus régulier, mais après, on en fait quoi ? »

Il a demandé à me voir le lendemain matin de la publication de ma tribune (). Tout s’est fait très vite. On s’est vu dans un café, près des Champs-Élysées. Il m’attendait déjà lorsque je suis arrivé, il était seul. Ensuite, on a discuté pendant plus de deux heures autour d’un café.Quand tu ne connais pas, tu t’attends à tout. Je savais d’avance que c’est quelqu’un d’influent, de très intelligent. Je m’attendais à un débat, à un échange, ou même à un gros coup de pression du style «» . Et finalement, il a été super ouvert et sans prétention. J’ai eu l’impression d’avoir parlé trois fois plus que lui. Je n’ai pas été séduit ou manipulé du moins je le pense. J’ai surtout senti en face de moi quelqu’un d’honnête, parfois même étonné.Sur le moment non, je n’étais pas impressionné. Mais je dois dire que, lorsque j’ai écrit mon texte, j’ai senti qu’il y avait une petite rupture entre le club et les fans de l’OL. Pas si agressive que ça. Et c’est bien ça le plus grave. Quand tu ne t’engueules plus avec ta femme, c’est que tu ne l’aimes plus. Je l’ai mal vécu, et je crois que tous les supporters lyonnais aussi.Je l’ai écrite samedi soir en réalité, dans la nuit qui a suivi la défaite face à Dijon . Le match était à 17h, j’aurais pu le voir comme je le fais tout le temps avant de jouer Le Voyage de G.Mastorna au théâtre du Vieux-Colombiers (). Et je ne l’ai pas fait. Parce que j’en avais ras-le-bol. Ironiquement, j’ai dit dans ma tribune qu’habituellement, je me concentrais davantage sur le match de l’OL que sur ma pièce. Pour montrer l’importance que ça représente pour moi. Là, avant de monter sur scène, j’ai bloqué mon téléphone pour ne pas avoir le résultat du match. Mais un collègue s’est chargé de me le dire quand même.Les diverses déclarations qui émanaient d’Aulas, de Lacombe, de Govou ou encore de Domenech. Tu sens que parce que ce sont des anciens du club, ils ne vont pas forcément dire les choses. Alors qu’aimer, c’est parler. En plus, j’ai l’impression que la communauté lyonnaise est assez respectueuse. Bon, d’accord, parfois il y a des insultes – je suis le premier à insulter devant ma télé – mais je n’avais jamais vu ça avant aujourd’hui que, dans un même message qui contient des reproches, il y ait aussi des mots de reconnaissance pour le président. Comme par exemple : «» . Tout ce que j’ai écrit, ça reste un ressenti de supporter.Si, bien sûr. En disant ça, ils montrent que ce sont eux qui se sont embourgeoisés. On est en 2019, le dernier titre de champion remonte à plus de dix ans et une nouvelle génération de supporters n’a pas connu ces sacres-là. On a bouffé du caviar il y a 15 ans, il faut arrêter les conneries.Sur ce coup-là, la phrase de Genesio est ridicule. C’est humiliant pour lui, pour le club et pour les supporters parce que tout le monde sait que c’est faux. C’est comme si t’as une tête de con et que ta mère dit : «» devant tous tes copains. Après, Aulas a raison. C’est le club le plus régulier, mais après, on en fait quoi ?Au niveau de la communication, la participation à la Ligue des champions suffit aujourd’hui à Jean-Michel Aulas pour apaiser les choses, en nous expliquant qu’on a de la chance. C’est vrai qu’on a de la chance. Mais je pense qu’on doit faire mieux. Tu peux avoir 18 car tu sais toute ta leçon, mais finalement, tu n’as que 12. Et donc là, on te dirait : «» Et bah, tout simplement parce qu’on pense qu’on peut avoir 18. Après 12 ans de présidence dans les années 1990, Jean-Michel Aulas a eu le flair et le génie d’ouvrir le club à Pathé et de faire signer Anderson (et beaucoup d’autres) tout en mettant en difficulté Caveglia. Alors qu’à l’époque, ça m’avait rendu fou. De l’extérieur, Caveglia c’était le club et il a pris le risque de le fragiliser. Aujourd’hui, on est comme en 99, à un moment charnière.Je pense que le club était en décalage avec ce qu’il se passait, et avec ce que les gens ressentent à l’extérieur. Pendant notre échange, il m’a fait part de plusieurs questionnements qu’il avait. On a parlé de joueurs, de coaching, de tactique, du passé, de l’avenir, du présent. Mais on était d’accord sur beaucoup de choses finalement.Pour Genesio, je ne me permettrais de dire qu’il est nul et qu’il faut le virer. Ce n’est pas ce que j’ai écrit par ailleurs. D’entendre en permanence de tous types de personne que le supporter de l’OL ne comprend rien, ça n’aide pas. Tout le monde sait pertinemment que c’est difficile de coacher. Je ne cautionne absolument pas les insultes, mais c’est peu comme si t’étais devant un tableau, et que tu dis que tu ne l’aimes pas. Et que, derrière, on te dit : «» . Une fois, deux fois, dix fois. Et bien après la dixième fois, toi, tu vas dire : «» . Ça fait que le débat se déplace, et là, la faute est partagée. Mais je sens que le lien est fort entre Aulas et les gens qui aiment l’OL. Il ne se cassera pas, je le pense et j’espère.