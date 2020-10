Jérémy Le Douaron, daron avant l'heure

Recruté par le Stade brestois au Stade briochin durant le mercato, Jérémy Le Douaron est passé du National 2 à la Ligue 1 en un été. Pour son premier contrat pro à 22 ans, le produit 100% pur beurre, originaire de Ploufragan, ne s’attendait sûrement pas à être l’un des joueurs les plus utilisés par Olivier Dall’Oglio depuis le début de la saison. Portrait d'un jeune qui se couche tôt pour ne plus arriver en retard.

« C'est un garçon qui franchit les paliers avec une précision de scientifique »

Il fallait les trouver, ces mots, pour garder ses troupes mobilisées. C'est pourtant ceux qu'a trouvés M. Le Douaron, père de Jérémy, en 2015, quand son gamin se voit éconduit du centre de formation de l’En Avant de Guingamp, alors qu’il sortait d’une saison prolifique avec les U17 nationaux., reconnaît le Costarmoricain.Et pour cause, il a été titularisé cinq fois lors des six premières journées de Ligue 1. Des débuts rêvés pour le nouveau moussaillon du Stade brestois, avec notamment deux passes décisives délivrées et un penalty provoqué., pointe Olivier Dall'Oglio, boss du SB29.Alors que bon nombre de jeunes espoirs lâchent le foot après s’être fait lourder par leur club de formation, Le Douaron n’a jamais perdu de vue son objectif ultime : devenir joueur de football professionnel., abonde Louis Lavigne, un ami proche du joueur.Plutôt que prendre le large, la grande tige d'1,89m a préféré saisir la perche tendue par le Stade briochin., assure Jérôme David, son entraîneur qui l'a dirigé pendant quatre ans à Saint-Brieuc.Et le travail a fini par payer., reconnaît-il.Il y a quelques mois en arrière, cettemenait de front sa carrière chez les Griffons en parallèle de ses études. Diplômé d’un bac ES, Le Douaron avait d'abord tenté sa chance en STAPS tout en enchaînant les petits boulots d’été comme préparateur de commande à Système U. Mais cet été, c'était à lui de faire un choix au rayon Ligue 1, puisque Brest et Lorient sont venus lui faire des yeux doux. Si les Merlus ont été plus malins sur le dossier Grbić, ce sont cette fois les Finistériens qui ont eu le dernier mot avec lui.Fini le remplissage de sac, l'enfant de Ploufragan est depuis sur un petit nuage. Sans pour autant relâcher ses efforts. Et s'il est surnommé « Le Daron » par Haris Belkebla et le capitaine Jean-Kévin Duverne, c'est certainement parce que le jeune homme est du genre carré. Compagnon de fortune à Guingamp puis Saint-Brieuc, Quentin Urvoy assure ne jamais l'avoir vu en retard à l'entraînement, à une exception près :Une rigueur à toute épreuve lui a jusqu'ici permis de feinter les blessures et de performer.Quel est donc le secret de Douaron ? Pour ses entraîneurs, c'est sa véritable discipline tactique qui est son réel atout. Capable d’enchaîner à la pelle les efforts défensifs grâce à son gros coffre, l’ailier crache littéralement ses poumons sur le pré. Loin d’être le plus sexy dans le jeu, le bonhomme à la carrure athlétique s'impose grâce à sa régularité., assure l'ancien Dijonnais Dall'Oglio.Intégré en 2018 à l’équipe première du Stade Briochin, en National 2, c'est ainsi qu'il deviendra un des grands artisans de la montée du club, terminant meilleur buteur du groupe B avec huit pions., décrypte Jérôme David, son ancien mentor. Des propos largement partagés par Quentin Urvoy :C'est donc à Brest qu'il pourra continuer son chemin parmi les professionnels. Agréablement surpris par la qualité humaine du garçon, l'ancien coach de Dijon sait exactement ce qu'il souhaite faire avec son poulain :Au "Daron" de s'intégrer à sa nouvelle famille.