Jérémy Clément : « Je suis très cartes »

On l'aurait presque oublié, mais Jérémy Clément a 35 ans. Et les maux qui vont avec : une reconversion à trouver, un transfert estival de Nancy à Bourgoin-Jallieu, en National 3, la découverte des champs de patates, et la baston pour accéder au 8e tour de la Coupe de France. Fini les derbys contre Lyon : ce soir, Jérémy affronte Villefranche. Avec le même plaisir ?

« J’ai pu découvrir l’OL Académy. Ils ont des conditions de travail bien supérieures aux nôtres à l’époque (Rires.) C’est vraiment frais. Les époques changent. Maintenant ils ont des coachs mentaux, des analystes vidéos, des entraîneurs adjoints, des kinés »

« Je me rends compte d’une chose, quand j’étais joueur de foot, je ne voulais qu’un truc : avoir mes week-end. Là, j’aurais pu prendre un an sabbatique, et finalement j’ai moins de temps et moins de week-ends »

« Alors avec les nouvelles générations, je me sens en décalage, oui. On n’aime pas les mêmes choses. C’est aussi ça ce que l’on apprend en passant son BEF. On a beau avoir des croyances et notre façon d’être, il faut s’adapter à son public. »

« Le niveau est correct. La plupart des joueurs sont des types qui ont fait des années dans les centres de formation, avec des cursus programmés pour le haut niveau à la base. Après oui, il y a des lacunes, forcément. »

« Je veux marquer l'histoire du club. Et puis je suis capitaine, alors je n’ai pas le droit de me dégonfler ! »

Bonne question ! Moi-même je n’arrive pas à savoir... En étant honnête, je pense que j’ai terminé ma carrière pro l’an dernier. Je joue en National 3 mais comme c’est un niveau amateur, on peut considérer que j’ai fini ma carrière professionnelle.Ça ne va pas changer la face du monde que je l’annonce, hein ? Le fait de continuer à jouer à Bourgoin-Jallieu et de passer le BEFest venu un peu tard, donc ça s’est fait comme ça, d'un coup. En même temps, je pose la question : est-ce que jouer en N3 c’est arrêter sa carrière ou pas ? Je laisse aux autres le soin de répondre.Le fait que je n’étais pas très grand. C’était difficile d’exister dans un groupe qui avait déjà, en matière de croissance, de gabarit et de puissance, de l’avance sur moi. Je ne suis d'ailleurs pas passé loin d'être viré à cause des notions athlétiques, ça n’était pas une période facile. En plus j’étais loin de chez moi. Bon, Rives-Lyon c’est pas super loin, mais c’était pas évident à 14 ans ! En ce moment je suis en formation à Meyzieupour tout autre chose, et j’ai pu découvrir l’OL Académy. Ils ont des conditions de travail bien supérieures aux nôtres à l’époqueC’est vraiment frais. Les époques changent. Maintenant ils ont des coachs mentaux, des analystes vidéos, des entraîneurs adjoints, des kinés... Moi, j’avais mon entraîneur, Roland Puydebois. Il faisait tout, et je ne sais même pas s’il ne lavait pas les maillotsJ’espère juste que les gamins se rendent compte de la chance qu’ils ont.Ma femme est instit' à mi-temps, elle bosse le jeudi-vendredi. C’est un rythme assez intense parce qu’on a trois enfants, couplé au fait que je continue à jouer, que j’ai trois entraînements U14 par semaine, match avec eux le dimanche, match le samedi pour la N3, des semaines de formations, des dossiers à préparer... Et m’occuper de mes enfants ! Parfois j’ai l’impression que je les vois moins maintenant que lorsque j’étais joueur. Enfin, je dis peut-être une connerie, non... Disons que le rythme est différent.J’ai trois enfants, et celui qui a vraiment bougé c’est le premier, le plus grand, il a 10 ans. Mais finalement il a pris le rythme. Quand on était à Nancy, contrairement aux autres, il aurait été content que je continue à jouer dans un autre club de foot. Il n’était pas spécialement content de retourner chez lui. Il joue au foot, alors est-ce qu’il a déjà ça dans ses veines, dans sa mentalité ? Ma fille de cinq ans, elle, voulait plus voir ses grands-parents. Je me rends compte d’une chose, quand j’étais joueur de foot, je ne voulais qu’un truc : avoir mes week-end. Là, j’aurais pu prendre un an sabbatique, et finalement j’ai moins de temps et moins de week-endsLes gens. C’est chez moi. J’ai trouvé un contexte d’enfance et des connaissances qui m’ont manqué pendant les nombreuses années où j’ai joué au foot.Ah bah ça... Ça a été une grande période à Saint-Étienne. Les cartes c’est ma génération, je suis très cartes.Déjà, attention : j’ai fait des conneries capillaires ! Me raser les cheveux, j'ai connu. À Sainté j’avais même une couette. C’était pour exprimer mon côté rebelle... alors que je n’étais pas du tout rebelle. J’ai toujours voulu exprimer mon côté excentrique, mais avec l’âge on se calme un peu. En revanche, c’est sûr que je n’ai jamais été trop jeux vidéo. Alors avec les nouvelles générations, je me sens en décalage, oui. On n’aime pas les mêmes choses. C’est aussi ça ce que l’on apprend en passant son BEF. On a beau avoir des croyances et notre façon d’être, il faut s’adapter à son public. Avec de nouvelles façons de faire, les téléphones, les jeux vidéo. Et c’est ça le plus compliqué.C’est vrai ! Je n’aime pas trop être mis en avant, je n’aime pas déranger... Quand je suis arrivé à l’OL, j’ai revu des gens qui voulaient me faire visiter le centre d’entraînement. «» Mais non, je n’avais pas envie de déranger. Je crois que ça vient de ma mère. Elle était esthéticienne. Mon père était agent de maîtrise pour Allibert, un truc de salles de bains. Il était à la réception du matériel sorti des camions, des livraisons. Cherche pas, ça n’existe plus.Oui, au début je me méfiais un peuAprès c’est devenu le parrain de mon dernier enfant. C’est vraiment une personne proche, quelqu’un qui compte, que j’ai apprécié, et nos familles ont bien matché. Sa femme est une amie de ma femme, nos enfants se connaissent. Et tout ça, c’est parti d’une musique : un jour j’arrive dans le vestiaire, et il écoutaitde Luna Parker. «» Comme quoi, il faut parfois peu de choses pour qu’une relation prenne.Ah oui je sais ! On m’a envoyé la photo plusieurs fois. J’ai suivi, j’ai mon avis... mais je vais le garder pour moi.Je ne suis pas exactement comme Herrera. Disons que j’aime bien les grosses ambiances. Après, récent ou pas... J’ai visité le Parc OL, c’est quand même kiffant de jouer devant 60 000 personnes, même s’il a trois ans. Pierre-Rajon c’est... correct. Voilà. Je ne vais pas comparer ! Pour nous, footeux de N3, ça reste correct.Le niveau est correct. La plupart des joueurs sont des types qui ont fait des années dans les centres de formation, avec des cursus programmés pour le haut niveau à la base. Après oui, il y a des lacunes, forcément. Je ne vais pas te mentir, à Montluçon - j’ai rien contre Montluçon, hein - mais quand tu joues à 18h après quatre heures de bus sur un terrain sans herbe, là c’est un peu plus compliqué. Il faut se faire violence pour jouer. Bon, finalement, l’important c’est d’être sur le terrain, les ambiances de vestiaires, la camaraderie, gagner, perdre... C’est ça, qui me fait vibrer.C’est sûr, c’est le gros point négatif. Les installations... Et encore, moi j’étais préparé. Mais ça fait un choc. Par exemple, j’étais habitué à m’entraîner le matin, là c’est 19h15-21h. Avec des types qui sortent d’une journée de boulot et qui viennent le soir pour s’éclater, décompresser. Alors que moi, je suis dans une logique de recherche de performance.Déjà, le club n’a jamais été au 8tour. Ils m’ont fait confiance en me prenant, et j’aimerais bien m’inscrire avec le club dans la durée en leur apportant le petit truc qui leur aura fait connaître un tour de plus en Coupe de France.C’est comme ça ! Même dans l’équipe, ils me vannent. Parce que j’ai aussi fait deux finales, alors les mecs me disent : «» Ouais ! Moi je vais le préparer comme n’importe quel match en donnant le meilleur de moi-même. Je n’aurai pas de pression particulière contrairement à d’autres qui vont peut-être faire le match avant dans leur tête. Je veux marquer l'histoire du club. Et puis je suis capitaine, alors je n’ai pas le droit de me dégonfler !