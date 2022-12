Jérémie Janot ne croit pas vraiment au réchauffement climatique

Compotiste … le réchauffement tout ça … https://t.co/Q8pTOQqZLa — Jérémie Janot (@jeremiejanot) December 5, 2022

BB

La Toile ne réussit pas trop à Spider Janot. Le Professeur a encore frappé . L'ancien stéphanois ne se limite pas à sa simple reconversion en tant qu'entraineur des gardiens de Valenciennes. À ses heures perdues, il se fait également climatologue sur Twitter. Et ça vaut ce que ça vaut, l'avis du Janot.Car on ne lui fait pas, à Jérémie. Quand il voit une vidéo de BFM TV montrer qu'il neige en Lozère au mois de décembre, il est formel : on nous ment. Et il se fait même le prophète d'un nouveau courant idéologique: le compotisme.Une plume laconique, mais la légende des Verts étaye ses propos, le tout en relayant à ses plus de 100 000des stats imparables. Comme cet article d'un média conspirationniste, qui affirme que la couverture neigeuse dans l'hémisphère Nord a atteint son plus haut niveau depuis le début des mesures en 1967, mouchant ainsi tous les experts qui osent parler de réchauffement de la planète Bientôt dans l'heure des pros.