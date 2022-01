Jens-Lys Cajuste, la nouvelle fleur de Reims

La cité des Sacres tient son nouveau prince : Jens-Lys Cajuste, 22 ans, héritier de la couronne de Suède. L’élégant milieu de terrain de Midtjylland a posé ses valises à Reims en ce mois de janvier, devenant au passage le transfert record du club. Une sacrée prise pour le club champenois, puisque l’on parle d’un joueur suivi par de nombreuses écuries européennes, coté à 15 millions d’euros l’été dernier et vu comme un futur très grand. Mais qui est ce beau Scandinave et comment a-t-il séduit les dirigeants rémois ?

Chine, basket et rêve américain

« Aujourd’hui le championnat danois est devenu plus scouté que les Belges ou Néerlandais. On a un œil attentif dessus, sans en faire une priorité, parce que comme on l’a vu sur le dossier Cajuste, ça peut vite devenir inabordable pour des clubs comme nous. »

Le Cajuste prix

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH, sauf mentions.

« Épi de maïs » . Reconnaissez-le : on a vu plus imposant comme surnom. Mais c’est bien celui donné à Jens-Lys Cajuste par ses coéquipiers, en référence à sa grande taille et à sa minceur., sourit Mathieu Lacour. Et le directeur général du Stade de Reims peut avoir le sourire : en ce mois de janvier, il vient d’attirer un gros poisson, un saumon venu de Suède, que la cellule de recrutement du Stade de Reims avait dans ses filets depuis plusieurs années., raconte Pol-Edouard Caillot, fils du président rémois, mais surtout dénicheur de talents pour le Stade. Il reprend :Et le Stade de Reims s’y est engouffré cet hiver.Rennes, Augsbourg, la Fiorentina, Sassuolo, Newcastle, Brentford... La liste des prétendants était fournie pour Jens-Lys (ou Jean-Louis, en VF) Cajuste. Destiné à quitter Midtjylland l’été dernier, le jeune milieu suédois n’avait finalement pas trouvé de point de chute à cause des prétentions de son club qui en attendait au moins 15 millions d’euros. Une sacrée culbute pour un joueur acheté 170 000 euros en 2018 à Örgryte, anonyme club de seconde division suédoise. Il faut dire que jusque-là, l’Américano-Suédois était passé en dehors des radars des clubs locaux. Mais pas de Midtjylland et de sa formidable banque de données. Ni du Stade de Reims, qui commence alors à le suivre. Au Danemark, Cajuste fait vite son trou et prend part au titre des siens en 2019-2020, avant de découvrir la Ligue des champions dans une poule prestigieuse avec Liverpool, l’Ajax et l’Atalanta. De quoi devenir un de ses prospects dont raffolent les réseaux sociaux, mais aussi international suédois. Un chemin pas si évident pour un jeune homme qui s'est longtemps imaginé partir étudier aux États-Unis.Et pour cause : né d’une mère suédoise et d’un père américain d’origine haïtienne, Jens-Lys Cajuste a un temps songé suivre l’exemple du frère et de la sœur aînés, partis faire coucou à l’Oncle Sam., raconte Marcus Lantz, l’entraîneur qui l’a lancé en professionnel, à fotbollskanalen Voyager n’effraie pas celui qui a vécu cinq ans en Chine de 6 à 11 ans, pour suivre un père investisseur en capital-risque à Pékin, où le jeune Jens-Lys a découvert le ballon rond, lui dont les premières amours se portaient plutôt vers les paniers de basket. Un amour prolongé à son retour à Göteborg, sa ville natale, avant de débuter en pro à 17 ans, de se faire repérer par Midtjylland, de participer à l’Euro avec la Suède et donc d’atterrir au Stade de Reims., se félicite Mathieu Lacour, qui détaille la stratégie de Reims dans ce dossier :Jens-Lys Cajuste fait donc partie de la première catégorie, celles des jeunes pépites, dixit le dirigeant rémois., concède Lacour. Mais alors, comment le club a-t-il pu s’offrir ce joyau suédois ?D’abord, la première partie de saison en demi-teinte de Cajuste - longtemps blessé et certainement atteint par son faux départ l’été dernier - a fait baisser sa valeur marchande, alors que son temps de jeu s’amenuisait. Ensuite, la persévérance de la cellule de recrutement rémoise a payé, assure Lacour, tout comme les infrastructures du Stade de Reims, ainsi que le projet de jeu du club :, martèle Lacour, aussi transparent devant un micro qu’au moment de convaincre le joueur :Reste enfin la question du chèque. Et si la somme de 10 millions d’euros a été avancée et a pu surprendre quelques directeurs sportifs de Ligue 1, il n’en est rien, assure Pol-Edouard Caillot :Et Lacour d’embrayer :(5 millions d’euros en 2019, NDLR)Et sur le terrain, ça donne quoi, Cajuste ? Pol-Edouard Caillot se charge des présentations :Untechnique, puissant, rugueux (1 carton jaune tous les 5 matchs en moyenne) avec une première touche de balle souvent vers l’avant et fan revendiqué de Pirlo et Busquets. Mais aussi un jeune homme discret, humble, travailleur, issu d’une famille intellectuelle, dépeint Caillot. Bref, le gendre idéal., nuance Mathieu Lacour, qui révèle au passage qu’il s’agissait d’un des joueurs mentionné à Óscar García lors des négociations pour sa venue sur le banc de Reims :Dix mois plus tard, Jens-Lys Cajuste a bien rejoint la Champagne pour apporter l’effervescence qui manque au milieu du millésime 2021-2022. À Delaune - une pelouse qu’il connaît depuis un match amical perdu 3-1 avec Midjtylland contre Reims en 2019 -, il n’aura sans doute pas trop de mal à faire oublier la dernière recrue venue du club danois en 2013 : un certain Mads Albæk. Engagé jusqu’en 2026 par le Stade de Reims, « Épi de Maïs » a le temps de se faire un autre surnom dans les fertiles terres champenoises, avant d’aller germer dans une plus grosse écurie. Quant aux Rémois, ils n'ont plus qu'à sortir le popcorn.