Jelle Prins : « Robben ? Pas supérieur aux gens du village »

Douglas De Graaf

Quand on a su qu’Arjen allait quitter le Bayern à la fin de la saison, notre ancien président a posté un message sur les réseaux sociaux pour dire qu’on serait ravis de l’accueillir dans notre équipe des plus de 35 ans.C’était une offre à visée ludique, nous savons parfaitement qu’Arjen ne viendra pas jouer dans un petit club amateur qui joue le samedi.C’était un peu taquin de lui proposer de rejoindre notre équipe des plus de 35 ans, alors qu’il a toujours les capacités pour jouer au top niveau. Arjen a compris le sens de notre message, et il l’a bien pris. Il a répondu dans le même esprit en déclarant qu’il n’avait pas encore reçu de meilleure offreC’est caractéristique des gens de GroningueNous sommes un peuple gentil, simple, qui garde les pieds sur terre. Ici, on dit souvent : «Non. Si Cristiano Ronaldo décide de revenir dans son premier club, ils seraient complètement dingues là-bas. Mais si Arjen fait ça chez nous, dans notre village, ça ne changera pas grand-chose. Robben est un très bon footballeur, mais il n’en reste pas moins un gars de notre région comme les autres. Sa carrière est incroyable, mais ça ne fait pas de lui une meilleure personne ou quelqu'un de supérieur aux autres gens du village.Assez fréquemment, parce que ses parents et sa sœur vivent ici. Et il vient environ deux fois par saison nous voir au club.Nous, on n'a pas cette image.Il n’est pas obligé de venir au club, mais il le fait avec plaisir. Et quand il vient, il prend toujours de son temps pour les enfants du club. Il se laisse prendre en photo à chaque fois, il discute avec les membres, il regarde toujours un match d’une de nos équipes...Il a commencé à jouer ici à cinq ou six ans. Et on a tout de suite vu que ce serait un très bon footballeur. Puis naturellement, à l'âge de dix ou onze ans, il a rejoint le centre de formation de Groningue.Beaucoup de jeunes disent ça. Mais pour devenir footballeur pro, il ne suffit pas de bien jouer au foot.Il faut aussi avoir la bonne attitude. Et je pense qu'Arjen a toujours eu ces deux qualités très marquées en lui. À Bedum, j'ai vu des jeunes qui avaient un très bon niveau, mais qui n'avaient pas une mentalité de vainqueur comme lui. Il ne supportait pas de perdre, même à l'entraînement.Non, je ne pense pas qu’il irait là-bas. C’est quelqu’un de simple, pour qui d’autres paramètres entrent en compte.L’aspect sportif notamment : s’il voit qu’il a encore le niveau, il privilégiera les bons clubs. Il peut encore jouer au top niveau, j'en suis sûr. Je le vois bien au PSV Eindhoven , par exemple. D'autre part, la santé est très importante aussi pour lui : s’il voit que les blessures lui gâchent la vie, je ne pense pas qu’il continuera.En France ou en Italie , les gens voient d’une autre manière la façon dont les footballeurs continuent leur vie après leur carrière. Aux Pays-Bas , comme en Suède ou en Norvège , c’est différent : à la fin de leur carrière, les footballeurs reprennent une vie normale. Tout simplement parce qu’ils sont restés normaux. Revenir dans le premier club qui vous a formé ou révélé, c’est un peu la norme. Les footballeurs restent attachés à leur environnement de naissance ou celui qui les a révélés, et tout le monde trouve qu’il est normal d’y retourner.