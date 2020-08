Jeff Reine-Adelaïde : « Un vrai défi d’aller se qualifier à Turin »

« Avec Memphis, on s’appelait régulièrement pendant notre rééducation pour savoir où on en était, pour se motiver l’un et l’autre »

« Cette interruption m’a donné l’opportunité de ne pas rater trop de matchs. »

« Pour prétendre devenir un leader, il faut faire ses preuves et montrer à ses coéquipiers qu’ils peuvent compter sur toi. »

« Angers est le club qui m’a fait éclater donc je leur dois toute la réussite que je connais aujourd’hui. »

Passion ballon orange

Pour Jeff Reine-Adelaïde, il n’y a pas que le foot dans la vie : « Je suis très fan de basket et je suis de très près la NBA » . C’est donc avec des yeux écarquillés qu’il a pu rencontrer en vrai Tony Parker, la légende des Spurs de San Antonio, actuel président de l’ASVEL et Il est passé plusieurs fois dans le vestiaire après les matchs, raconte JRA, évidemment enthousiaste. C’est incroyable de pouvoir le côtoyer, même si on n’a pas encore eu le temps de discuter basket. Mais ça arrivera. » Pour Jeff Reine-Adelaïde, il n’y a pas que le foot dans la vie :. C’est donc avec des yeux écarquillés qu’il a pu rencontrer en vrai Tony Parker, la légende des Spurs de San Antonio, actuel président de l’ASVEL et pressenti pour succéder à Aulas dans quelques années , à la tête de l’OL. «, raconte JRA, évidemment enthousiaste.

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

Entretien extrait du dernier numéro de SO FOOT CLUB, toujours en kiosque.





Honnêtement, je me sens à 100% de mes capacités. J’ai joué mon premier match en juillet lors du stage de préparation à Évian contre Port-Valaisoù j’ai retrouvé de bonnes sensations. Et puis, on prend aussi beaucoup de plaisir à se retrouver sur le terrain et de rigoler ensemble. Trois mois et demi sans voir ses coéquipiers, c’était long.*On s’est soutenus, on a beaucoup échangé et on s’est fixé des objectifs en commun. On n’était pas ensemble tout le temps - j’ai commencé ma rééducation à Lyon avant d’aller à Clairefontaine -, mais on s’appelait régulièrement pour savoir où on en était, pour se motiver l’un et l’autre. Ça a été un vrai plus et aujourd’hui, on est très heureux de pouvoir être de retour sur le terrain, en forme.Déjà, on en apprend beaucoup sur son propre corps. C’est une blessure pas comme les autres, l’opération est difficile, tu traverses des mois de douleurs. Donc ça t’apporte beaucoup de connaissances sur la façon dont il faut gérer son corps, travailler sur la récupération, la musculation... Ça m’est arrivé à un jeune âge, donc ça me forge mentalement et physiquement pour la suite.Oui bien sûr. Même si ça a été une période compliquée pour tout le monde, à titre personnel, cette interruption m’a donné l’opportunité de ne pas rater trop de matchs. En temps normal, ce genre de blessure vous prive d’une demi-saison minimum. Là, j’ai cette chance de pouvoir reprendre à temps pour réaliser les objectifs que je m’étais fixé, que ça soit avec Lyon et l’équipe nationale.Ce qui me réjouit le plus, c’est de pouvoir aider le collectif. On est en bonne position aujourd’hui, parce que l’équipe a fait le match qu’il fallait à l’aller. C’était incroyable, parce que tout le monde nous donnait perdants. Moi, j’étais parti en vacances pour prendre un peu le soleil, mais j’ai quand même suivi le match avec attention. Tactiquement, c’était très intéressant, on a su maîtriser notre sujet pendant la première mi-temps et être solidaire défensivement quand ça allait moins bien en seconde. Maintenant, ça va être un vrai défi d’aller se qualifier chez eux. Il va falloir mettre toutes nos forces pour passer.J’ai eu la chance de pouvoir sortir de chez moi pour aller au centre de formation pour m’entraîner et poursuivre ma rééducation. J’aurais eu du mal à rester toute la journée à la maison. Mais après, ça se résumait à regarder la télé, jouer à la console avec ses potes, passer du temps avec ma petite soeur.De mon point de vue, cette décision a été prise un peu trop tôt. Les autres grands championnats ont repris et ça donnait envie. On a beaucoup critiqué le président Aulas, qui a tout fait pour essayer de continuer la saison, mais la manière dont les choses ont évolué lui donne raison. Après, on ne peut pas revenir en arrière, il faut faire avec.Ce sont des choses qui arrivent dans n’importe quel grand club. L’arrivée de Rudi Garcia nous a fait du bien. Il est arrivé avec des méthodes tout à fait différentes de celle de l’ancien coach, Sylvinho. C’est un coach qui a apporté toute l’expérience qu’il a pu accumuler dans d’autres clubs d’envergure. Certains matchs ont servi de déclic, notamment celui de Leipzig, où on se retrouve à terre avant de revenir à 2-2 et se qualifier pour la suite. Sur les dernières semaines avant l’interruption, il y a eu du mieux, avec des joueurs importants qui ont rejoint l’effectif, comme Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimarães. Ça nous a apporté de la fraîcheur et du renouveau. Aujourd’hui, il va falloir rebondir très rapidement et pour ça, on a la chance de pouvoir jouer la Ligue des champions. À nous de saisir cette chance.Je préfère jouer au milieu de terrain, derrière les attaquants ou en relayeur. C’est là où j’ai été formé et où j’ai le plus de repères.C’est le ressenti qu’il peut avoir, mais je ne suis pas d’accord avec ça. C’est peut-être ce qui peut paraître depuis l’extérieur, au vu des résultats, mais je sais qu’à l’intérieur du groupe, il y a de fortes personnalités sur lesquelles on peut compter. Marcelo, Jason Denayer, Memphis, Anthony Lopes, Léo Dubois sont importants dans ce rôle-là. Chacun avec sa spécialité : certains sont des leaders techniques sur le terrain, d’autres prennent la parole... Il y a différents types de leaders et il y en a beaucoup dans notre équipe.Ça va dépendre de mes performances. Pour prétendre devenir un leader, il faut faire ses preuves et montrer à ses coéquipiers qu’ils peuvent compter sur toi. En équipe de France espoirs, je suis le capitaine, ça veut dire que j’en ai les capacités. Mais il faut que je franchisse un cap avec Lyon pour être considéré comme tel. Pour ça, je vais devoir notamment progresser sur le plan statistique. Je me crée pas mal d’occasions, je me projette pas mal dans la surface, mais c’est à moi de travailler pour devenir quelqu’un qui marque des buts ou qui fait des passes décisives.Je ne l’ai jamais caché : je veux devenir un joueur clé de l’équipe, un joueur sur lequel on peut compter dans n’importe quelle situation. Ça va dépendre de mes performances, mais avec tout ce qu’il m’est arrivé, tout ce qu’il s’est passé, j’ai pris conscience de beaucoup de choses et je suis prêt à assumer ce que le coach peut me demander. Je suis quelqu’un qui essaye de prendre les choses les unes après les autres, d’être le plus performant possible sur le terrain et de m’épanouir.Ça n’a pas été facile de quitter la France si jeune, mais je ne le regretterai jamais. J’ai pu apprendre auprès d’un grand coach comme Arsène Wenger, fréquenter de grands joueurs comme Santi Cazorla et Mesut Ösil, m’entraîner avec eux, les observer au quotidien... C’était extraordinaire. J’étais le plus jeune dans le vestiaire et j’ai pu aussi compter sur le soutien des Français de l’effectif comme Alexandre Lacazette. Si j’ai choisi de rentrer en France, c’est pour avoir du temps de jeu. C’est toujours compliqué de quitter Arsenal pour un club moins huppé comme Angers, mais ça dépend où on veut aller. Moi je le savais et c’était le seul choix à faire pour rebondir.C’est le club qui m’a fait éclater donc je leur dois toute la réussite que je connais aujourd’hui. Ça n’a pas toujours été évident tous les jours, mais j’ai toujours été proche de mes coéquipiers et du staff. À Angers, tout le monde m’a conseillé de la meilleure des manières pour aller toujours de l’avant. Tout ce qui a pu m’arriver depuis, la signature à Lyon, jouer l’Euro espoirs en 2019, c’est grâce au SCO et aux performances que j’ai réalisées là-bas.Il se dirait qu’il y a eu une belle évolution, mais que les gens n’ont pas encore tout vu de mon potentiel et que j’ai encore de belles opportunités mon le montrer.