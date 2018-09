Jeff Louis lourdement sanctionné par le tribunal

JB

Jeffait une connerie.À 26 ans, Jeff Louis est désormais un habitué des tribunaux, puisqu'il y a un an et demi, il avait mangé deux mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende pour conduite sans permis. Mais de nouveau surpris cet été au volant de son bolide alors que le précieux sésame lui avait été retiré, le milieu gaucher du Stade Malherbe a cette fois été sanctionné bien plus lourdement par le tribunal correctionnel, comme le rapporteL'Haïtien s'est vu infliger une peine d'un mois de prison ferme (plus les deux mois du sursis antérieur), de 40 000 euros d'amende, d'une confiscation de sa Golf et d'une interdiction de repasser le permis avant un an. Toutefois, la peine de prison du joueur reste aménageable.Pas non plus verni par les blessures, notamment au genou, Louis compte aujourd'hui mettre un terme à sa carrière.