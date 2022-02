Mateta rejoint définitivement Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta has signed a four-and-a-half-year deal with the club Delighted to have you permanently, JP! #CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 31, 2022

L’art de saisir sa chance, par Mateta.Jean-Philippe Mateta a signé définitivement à Crystal Palace ce lundi, pour un contrat de quatre ans et demi jusqu’en juin 2026. L’attaquant français de 24 ans était jusqu’alors prêté par Mayence depuis janvier 2021. Alors qu’il devait partir en prêt dans un autre club (Saint-Étienne, le FC Bâle et le PSV Eindhoven étaient notamment très intéressés), Mateta a enfilé sa cape de héros en l’absence de Zaha, Ayew et Benteke, et profité de ses cinq dernières apparitions pour inscrire deux buts (contre Norwich et le rival Millwall) et une passe décisive face à Liverpool.Ces très bonnes perfs ont persuadé Patrick Vieira de le garder avec lui à l’hiver. Un choix qui ravit les supporters de Crystal Palace, qui n'ont pas hésité à faire du lobbying auprès de leur direction afin que l'ancien Havrais soit définitivement l’un des leurs. En plus de marquer contre les rivaux (Brighton et Millwall), « JP » a pour habitude de célébrer comme un dingue chaque but desen fracassant le poteau de corner. Il nous avait pourtant prévenu début 2021 lors de son arrivée à Palace, qu'il avait « envie de tout casser » . Un an plus tard, Mateta a (déjà) son propre chant au Selhurst Park, qui devrait continuer de résonner, au moins jusqu’en 2026.Mauvaise nouvelle pour les poteaux de corner de Premier League.