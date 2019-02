Mateta : « À Sevran, les insultes, c'est comme si tu disais bonjour »

« À Ajaccio, on m’a traité de sale noir, on a insulté ma famille... »

Vidéo

« Les supporters de Mayence m’aiment bien, ils ont même fait une chanson sur moi, on peut la retrouver sur YouTube ! »

Vidéo

« Quand on t’insulte parce que tu rates un truc, quand on te frappe parce que tu perds, ça t’endurcit. Quand tu découvres ça, t’es vraiment petit, donc tu en pleures même ! Puis tu t'habitues... »

« Pour mon premier match à Mayence , il y avait 40 Mateta dans les tribunes, ils n’avaient jamais vu ça ici ! »

Vidéo

Propos recueillis par Julien Duez et Matthieu Pécot

Doucement, mais sûrement. C’est dur, l’allemand !Bof, normal, je n'étais pas très fort à l’école. J’ai fait anglais et espagnol et pas du tout d’allemand, c’est pour ça que c’est plus dur. Mais comme je me débrouille en anglais, ça va.Au début, je voulais rester en France pour prouver, avant de partir. Finalement, je suis parti plus tôt. Lyon voulait bien me garder, mais sans que j’aie la garantie de jouer autant que je le voulais. Et il y avait des clubs qui voulaient me faire jouer les premier rôles. Lyon parlait d’un prêt en Ligue 1, il y avait quelques clubs qui étaient intéressés. Mais moi, c’était non pour un prêt. C’est ce que j’ai dit à mes anciens agents. Aujourd’hui, je n’en ai plus.Oui, mais ce n'est pas un problème. Si je suis bon, les agents reviendront.Oui, c’est vrai. Ça, c’est parce que quand je suis sur le terrain, je montre beaucoup aux supporters que je peux me battre pour le club. D’où ça me vient ? Je suis passionné de football, tout simplement. Le fait de ne pas rester à Lyon , ça montre mon état d’esprit : moi, je suis un joueur. Ce que je veux, c’est jouer.Ça me vient de mon joueur préféré : Zlatan. Je me suis inspiré de lui dans ma célébration.J’espère surtout avoir la même carrière.Non, je ne l’ai pas encore faite, mais je pourrais la refaire, ouais. Peut-être à Hanovre, pourquoi pas ? Ça s’est un peu fritté au match aller et je pense qu’ils vont bien m’accueillir au retour. J’ai provoqué un penalty au match aller, le ton est monté, il y a eu des insultes, des provocations...Moi, je n’insulte pas, je rigole et c’est pour ça qu’on m’insulte. Et ça peut être violent parfois. Mais moi, ça ne m’atteint pas.Ouais, c’est vrai que ça a commencé en voyant Memphis Depay la faire à Lyon . Au début, je l'ai utilisée au Havre pour répondre à des critiques qui étaient arrivées car je n'avais pas marqué pendant quelques matchs. Et après, c’était en Corse, à Ajaccio. Là-bas, on m’a traité de sale noir, on a insulté ma famille...Bah oui, j’ai grandi à Sevran, donc les insultes, j’y suis habitué. Là-bas, les insultes, c’est comme si tu disais bonjour. Quand tu joues au foot au quartier avec les grands, ils t’insultent, te mettent la pression. Si tu ne joues pas bien, tu te fais taper, donc tu as peur. À Ajaccio, je savais qu’ils ne pouvaient pas me toucher. Autre exemple : lors du match Bastia-Lyon, le mec de la sécurité est venu me frapper moi ! C'est pour cela que le match a été arrêté. Pour revenir sur le match à Ajaccio, après l’attaque du bus, on est restés sereins. Comme ils avaient cassé la clim', on a dû ouvrir les portes, et la police n’était pas encore arrivée. Donc s’ils avaient voulu nous attaquer, ils auraient pu le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. C'était juste de l'intimidation, mais personnellement, ça ne m'a pas du tout fait peur.Oui, si tu regardes bien, quandGimbert me met une baffe, je ne fais rien, car je ne veux pas avoir de rouge. Si vous regardez la vidéo, vous voyez que je n’en prends pas qu’une. Mais moi je me dis, même si je prends 40 000 baffes, je ne dis rien, ça va bien s'arrêter à un moment, on va gagner, on va se qualifier. Et puis finalement, je prends moi-même un rouge, et je ne comprends rien.Oui j’étais triste, j’avais la rage. Je voulais qu’on passe, surtout à Ajaccio ! Mais j’ai tourné la page aujourd’hui. Je garde un bon contact avec les mecs du Havre.Bien sûr ! Je peux remettre 10 000 fois ce but, je referai la même célébration 10 000 fois.J’aime bien être investi dans le club, être le meilleur buteur. Quand les gens t’aiment beaucoup, c’est bien, non ?Franchement, je ne sais pas. Moi, je sais qu’on ne va pas me regarder si je vais à Mayence , à part si je mets 30 buts. Après, y a aussi beaucoup de concurrence en France Ouais, parce que je suis un passionné, mais je regardais les gros matchs genre Dortmund qui se déplace au Bayern , pas Mayence C’est vraiment intense tous les week-ends, il n'y a pas une équipe moins intense qu’une autre, ça va vraiment jouer des deux côtés. Pour les buts, je me suis fixé un objectif, mais je ne le dirai pas.Ils m’aiment bien, ils ont même fait une chanson sur moi, on peut la retrouver sur YouTube ! Ça dit un truc comme «» , un truc comme ça.C’est clair. Après, je n'ai pas vu l’ Angleterre , mais j’ai joué en France et en Allemagne et... rohlolo ! Chaque week-end, c’est rempli ! Au début, ça me faisait bizarre, mais je me suis habitué. C’est impressionnant, même à domicile. Pour te dire, Mayence , ce n'est pas le plus grand public d’Allemagne, mais c’est vraiment très spectaculaire ! L’année dernière, j’ai mis la plupart de mes buts à domicile, cette année, seulement un et les cinq autres à l’extérieur. J’espère que ça va se retourner.Franchement, je veux jouer le plus possible, marquer le plus possible et aller dans un club où je pourrai rester longtemps. Je veux jouer chaque année la Ligue des champions ou la Ligue Europa et, si possible, porter le maillot de l’équipe de France . Je suis un compétiteur, je veux jouer la première ou la deuxième place. Là, on peut accrocher l’Europe, c’est un vrai défi, faut que je me remette à marquer, ça fait trois matchs que je n’ai pas marqué.Non justement, comme je n’ai pas fait de centre de formation, mes potes sont mes potes du quartier. Je n’ai pas de relation spéciale avec un joueur en particulier, je n'ai pas vécu le truc pendant cinq ans en centre de formation.Je ne sais pas. J’avais 16 ans quand je suis arrivé à Châteauroux . J’ai encore des numéros de gens là-bas, mais on ne se parle pas trop. J’étais bien en National, mais c’était dur, il n'y avait personne au stade.Ouais, parce que ça continue d'avancer. Mais j’espère aller encore plus loin.C’est bien, ça montre que je suis suivi.Oui, j’ai un peu ce côté revanchard, mais après, on ne m’a pas pris en centre, tant pis, là, je suis en Bundesliga, quoi ! Y a des gens qui n’ont pas fait de centre de formation et qui ont quand même eu une grosse carrière derrière.Ça m’a endurci. Quand on t’insulte parce que tu rates un truc, quand on te frappe parce que tu perds, ça t’endurcit. Quand tu découvres ça, t’es vraiment petit, donc tu en pleures même ! Puis tu t'habitues...Oui, mon père Philippe a été professionnel au Congo et après il est venu en Belgique , à Liège, mais il s’est blessé. Mon père m’a inculqué la rigueur, le fait d'aller se coucher tôt quand il y a match le lendemain par exemple, ou de bien manger... Ce sont des trucs qu’on apprend en centre de formation, mais moi, je l'ai appris à la maison. Mon père est encore souvent chez moi à Mayence pour me le rappeler.Oui !Pour mon premier match à Mayence , il y avait 40 Mateta dans les tribunes, ils n’avaient jamais vu ça ici ! Moi, je suis très famille et amis. J’aime bien rester avec les deux. Je ne suis pas un solitaire, c’est juste que mes amis sont en dehors du foot.Ça doit être de la concentration. Je me concentre pour marquer un doublé ou un triplé, c’est tout.Jamais. Quand j’ai rencontré le coachavant de signer, c’était à Francfort et c’était la première fois que j’allais là-bas. C’est pas du tout la même mentalité qu'en France . Ce pays est super propre, il n’y a rien qui va de travers. C’est bien, ça change. Moi, j’aime bien être avec mes amis, mais j’aime bien aussi rester un peu à l’écart. Au Havre par exemple, j’habitais à 35 minutes du centre-ville. J’ai besoin de cette tranquillité, je ramène ma famille à la maison, on rigole et c’est tout. Partir en Allemagne , ça ne me faisait pas peur. Maintenant, j’espère prouver que j'ai eu raison de faire ce choix et que je vais marquer beaucoup de buts.Non, je m’en fous. Mais elle est très forte, j’aime beaucoup ce qu’elle fait !Ouais, lui, c’est mon pote, il vient aussi de Sevran. Sevran, c’est haut dans le rap français : Da Uzi, Kaaris, Kalash Kriminel, 13 Block...Il y a Wilfried Kanga qui est en train de faire de belles choses à Angers par exemple.C’est mon pote aussi. Il n'est pas de Sevran, mais faut que je t’explique : au quartier, j’ai un cousin et il a déménagé parce qu’il y avait des embrouilles et que sa mère ne voulait plus rester. Il a bougé à Nemours dans le 77 et il est devenu pote avec Ninho. Mon cousin a toujours fait du rap, il était très fort. Quand on était petit, il disait tout le temps qu’il était le plus fort. Quand il a rencontré Ninho, il m’a appelé pour me dire : «» Aujourd’hui, il fait lesde Ninho sur scène !Ouais ! J’ai écouté des trucs allemands dont je n’aurais jamais soupçonné l’existence. Il y a un truc que m’a fait écouter Jean-Paul Boëtius là, attends, comment ça s’écrit ?Pour ça, la France me manque. Remarque, je dis ça, mais quand je reviens en France, je mange italien...Ah non, ça ne me dit rien. Bon après, si l’ Inter me veut, je ne vais pas dire non. Mais je ne sais pas dire pourquoi, je ne sais pas si c’est parce que les matchs sont mal filmés, mais ça ne me donne pas envie. Alors que quand tu regardes un match anglais, t’as envie d’aller là-bas directement. Et pourtant, mon père me disait qu’avant, le Calcio c’était le meilleur championnat, que si tu n'avais pas joué en Italie , c’est que t’avais un problème.Moi, je ne trouve pas. Vous dites ça par rapport à l’exemple de Haller et Augustin ?Après, Mayence , c’est un petit club dans un gros championnat. J’espère que ça sera le bon tremplin pour la suite de ma carrière. Je n’ai pas la pression d’être la plus grosse recrue de leur histoire, je suis là pour jouer le plus de matchs possible. Le coach m’avait dit qu’ils me suivaient beaucoup, ils ont regardé beaucoup de matchs de Ligue 2. Faut que je mette plus de dix buts pour me faire remarquer.Je leur souhaite la montée. Quand j’étais à Caen pour jouer le match France Espagne avec les U21, j’ai vu Oswald Tanchot et je lui ai dit que Tino Kadewere était vraiment fort. Il m’a dit qu’il revenait de blessure, mais je lui ai répondu qu’il était vraiment fort quand même, au-delà de ça. J'espère que le HAC va monter en Ligue 1 et que Mayence sera européen.