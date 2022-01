Jean-Philippe Krasso prêté par Sainté à l'AC Ajaccio

Jean-Philippe Krasso est prêté pour 6 mois par l’ @ASSEofficiel ! Bienvenue au club @jpkrasso ! ?⚪️ pic.twitter.com/v7C1nTIMYu — AC Ajaccio (@ACAjaccio) January 27, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Place aux recrues.L'AC Ajaccio et l'AS Saint-Étienne ont annoncé ce jeudi avoir conclu un accord envoyant Jean-Philippe Krasso (24 ans) sur l'Île de Beauté jusqu'à l'été prochain. Très actif dans le sens des arrivées depuis le début de ce mercato hivernal , avec cinq signatures, les Verts dégraissent et préparent sans doute l'arrivée d'un renfort offensif supplémentaire d'ici la fin du mois.Principalement utilisé en sortie de banc (cinq titularisations en Ligue 1 en 2021-2022), Krasso rejoint une équipe corse en pleine confiance et encore à la lutte pour accéder à l'élite en fin de saison. Deuxième de Ligue 2, l'ACA compte un tout petit point, et un match de retard sur Toulouse, le leader. Arrivé dans le Forez en 2020 après un passage réussi à Épinal, le natif de Stuttgart - qui avait été prêté au Mans FC l'an passé - n'a pas su se montrer véritablement décisif cette saison avec un seul but inscrit en 25 apparitions.Et si l'ASSE anticipait et préparait Krasso pour la saison prochaine ?