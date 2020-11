Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Indécence

Invité de l'émission On refait le sport, Jean-Michel Blanquer a de nouveau pointé du doigt la cupidité et l'irréalisme de la LFP dans le dossier Mediapro, tout en insistant sur l'aide de l'État à l'égard du sport amateur français. Un discours démagogue qui passe mal venant du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports soupçonné d'avoir piloté un syndicat lycéen pro-gouvernement afin de contrer la mobilisation contre la réforme du bac.

L'arroseur arrosé

Démagogie et retournement de veste

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche soir, alors que Roxana Maracineanu intervenait sur beIN Sports, puis RMC Sport, Jean-Michel Blanquer était lui l'invité de l'émission On refait le sport sur RTL. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de revenir sur le plan d'aide de 400 millions d'euros annoncé par Emmanuel Macron afin d'aider le sport français. Également interrogé sur le bras de fer entre Mediapro et la LFP, dont les conséquences économiques pourraient être importantes, l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire a mis une cartouche à la Ligue :S'il n'a pas tort sur le fond - la LFP ayant toujours su que l’entrée de Mediapro sur le marché français était un investissement à risques -, Jean-Michel Blanquer n'est pas le mieux placé pour évoquer ce dossier. Non pas parce que le président de la République lui a ajouté le titre de ministre de la Jeunesse et des Sports en juin dernier - Roselyne Bachelot a bien été nommée ministre de la Culture -, mais car il n'est pas le dernier en matière de cupidité. En effet, Mediapart a révélé ce samedi que le syndicat étudiant Avenir lycéen avait reçu 65 000 € de subventions du ministère de l'Éducation, dont 40 000 pour un congrès qui n’a jamais eu lieu. C'est ensuitequi s'est intéressé à l'affaire, affirmant que ce syndicatau moment où ces derniers s'opposaient vivement à ses réformes, et notamment celle ayant transformé l'épreuve du bac en concours d'entrée en IEP.Interrogé par RTL sur cette affaire construite, Jean-Michel Blanquer a estimé qu'il pourrait être utile d'ouvrir une commission d'enquête :Pointé du doigt par plusieurs syndicats lycéens et par l'opposition politique, à commencer par La France insoumise, le ministre a taclé cette dernière en affirmant que contrairement à lui, c'est elle quiS'il considère que la LFP doit assumer ses erreurs vis-à-vis de Mediapro, omettant de rappeler que c'est bien l'exécutif français qui a ouvert la voie à une fin de saison 2019-2020 tronquée et donc non télévisée, celui qui aime beaucoup l'OM et le PSG a surtout insisté sur le sport amateur dans sa globalité.Un discours démagogique, voire méprisant quand on sait que les petites associations sportives ne cessent de tirer la sonnette d'alarme depuis le début de la pandémie. Emmanuel Macron a beau avoir annoncé un plan d'aide de 400 millions d'euros, et la création d'un pass'sport en 2021, afin de les petits clubs n'ont pas nécessairement attendu la crise de la Covid-19 pour mettre la clé sous la porte . En attendant, Blanquer veut inciter les enfants à s'inscrire dans les clubs pour le temps périscolaire, continuant de prendre les associations sportives pour des garderies post scolaires. Rien d'étonnant de la part d'un ministre qui a annoncé la suppression progressive des épreuves d'éducation physique et sportive au concours de professeurs, quinze jours après avoir exprimé le souhait de lui donner une place plus importante dans l'enseignement. La culture du sport français attendra.