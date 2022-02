Jean-Michel Aulas veut des explications au sujet du but refusé de l’OL

@FFF ?mr Garibian expliquez nous pourquoi Mr Turpin qui avait parfaitement jugé l’action est interpellé par la VAR et doit revenir sur sa décision ce soir et qu’à l’inverse à Paris la VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar?Ns avons besoin de comprendre?? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 27, 2022

JMA a toujours son mot de passe Twitter.Formidable outil, dimanche 27 février 2022, 22h25 : on joue la 86e minute de Lyon-Lille , les Dogues mènent 1 à 0 lorsque Lucas Paqueta pense inscrire le but égalisateur pour des Lyonnais surpris par l’ouverture du score de Gudmundsson (35e ). C'était sans compter sur Clément Turpin, qui revient sur sa première décision et annule le but pour une faute du milieu offensif brésilien sur Leo Jardim. Un fait de jeu qui n’a pas manqué de faire réagir le président de l’OL.Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas interpelle Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage français :. De son côté, Jocelyn Gourvennec s’est réjoui de cette décision :Rassure-toi Jean-Michel, on n’a pas compris non plus.