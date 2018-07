Jean-Marc Guillou : « un pays d'Afrique dans le dernier carré en 2030 »

Ancien joueur de l'équipe de France, fondateur des académies à son nom en Afrique et en Asie, Jean-Marc Guillou est un esthète et un idéaliste du football. Et comme tout passionné, il a suivi le Mondial 2018. Il nous parle de la France, de l'Afrique et de l'Asie, avec pas mal d'admiration pour Kylian Mbappé, sans surprise.

« Nous devons être fiers de cette équipe, elle a d’ailleurs été prise en exemple par Barak Obama récemment dans un discours en hommage à Nelson Mandela. »

« Plus l’arbitrage vidéo prendra d'importance plus ces pays poseront des problèmes aux grande nations. »

Propos recueillis par Nicolas Jucha

Sans aucun doute cette équipe a misé sur un jeu plutôt attentiste et donc basé sur le contre. Cela dit, pour avoir la maîtrise du jeu, dans un match, il est absolument nécessaire d’avoir des milieux de terrain très fort techniquement. Les avions-nous ? Je ne crois pas. Deschamps a donc choisi des joueurs physiquement très forts et probablement ce qui se faisait de mieux quand même au niveau technique, mais probablement techniquement insuffisant pour maîtriser le jeu face au milieu belge ou croate. Cette équipe a forcé sa chance, elle a eu foi en elle. Même dominée on sentait que tout était possible. Il n’y a aucune honte à gagner avec ces arguments on peut au contraire être fier d’y être parvenu.Qu’elle ait réussi a être la meilleure attaque à partir des huitièmes est dû selon moi à un jeu de contre rendu possible par la vitesse et le talent de Mbappé et il faut aussi le dire à la chance (but CSC, buts sur corner, et sur penalty grâce à la vidéo). En finale après une première mi-temps difficil,e elle va au vestiaire avec un but d’avance contre toute logique. Puis après avoir subi le début de seconde mi-temps sur une autre contre de Mbappé, Pogba fait le break. L’importance de Kylian Mbappé a été selon moi déterminante.Nous devons être fiers de cette équipe, elle a d’ailleurs été prise en exemple par Barak Obama récemment dans un discours en hommage à Nelson Mandela.Je n’ai jamais évalué le nombre de joueur formé en france et jouant pour une équipe africaine. Mais nous devons reconnaître que pour le moment les Africains sollicités par le sélectionneur français préfèrent jouer pour la France que pour leur pays d’origine. On peut et on doit les comprendre. Ils ont tout simplement plus à gagner à jouer pour l’équipe de France.Cela s’est joué à pas grand chose entre le Japon et le Sénégal. Et quand on a vu le mal qu’a donné le Japon à la Belgique on peut se dire que l’écart entre les grandes nations du football et les petites se rétrécit. Il y a en tous cas un fait important qui doit donner de l’espoir à tous les pays : Uruguay a 5 millions d'habitants, la Croatie 4 millions, l'Islande 350.000. Aucune de ces équipes n’a été ridicule bien au contraire.Des bons joueurs principalement. Ensuite des bons clubs pour pouvoir garder ces joueurs. Donc une très bonne formation et des clubs devenant professionnels. Cela dit, pour l’Afrique noire il est nécessaire de voir venir des investisseurs pour faire de bonnes structures de formation et créer dans la foulée des bons clubs. C’est exactement le projet que je vais mener en Côte d’Ivoire. On en reparlera dans une dizaine d’années.Sans doute pour la première phase. Probablement pour la seconde. L’exemple ivoirien que nous allons donner aux autres pays africains en termes de formation, portera si ce projet va au bout sans aucun doute permettre à un pays africain d'accéder au dernier carré du Mondial de 2030.Le Japon est celui qui est sur la meilleure voie. Il travaille très bien au niveau formation. Plus l’arbitrage vidéo prendra d'importance plus ces pays poseront des problèmes aux grande nations.La France, grâce à son esprit de corps, sa foi et grâce aussi au talent de Mbappé, Griezmann et Kanté, mérite ce titre. Mais il ne faut pas croire que seulement cet esprit de corps et cette foi auraient été suffisants. Car sinon l’Islande aurait joué la finale.Le meilleur entraîneur est celui qui a la meilleure équipe et souvent le plus de chance. On peut penser que la Belgique, le Brésil et même la Croatie avaient au moins autant d’arguments que les Français, la chance en moins. De ce point de vue Didier Deschamps mérite quand même ce titre avec tous ces adjoints car la chance ne vient pas par hasard.Mbappé, Hazard, Modrić, Cavani, Kagawa ou encore Kanté...