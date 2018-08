Jean-Marc Furlan : « Quand t'as 60 ans et que tu pètes des câbles ... »

MA

Le 15 mai dernier, le stade Océane était le théâtre d'un pré-barrage à l'issue électrique entre le HAC et le Stade brestois (2-0). Après l'expulsion de son poulain Édouard Butin et avoir constaté que ses hommes ne remonteraient pas les deux buts de retard, l'entraîneur Jean-Marc Furlan avait littéralement pété les plombs.Après avoir pénétré sur la pelouse et échangé quelques amabilités avec le Havrais Amos Youga , le technicien avait été expulsé et le joueur aussi. S'il s'était excusé de son comportement à la fin du match et avait également demandé à ce que le carton rouge de Youga soit annulé (ce qui n'avait pas été le cas), l'ancien Troyen avait été lourdement sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Résultat : six matchs de suspension.Ironie du sort, et histoire de boucler la boucle, c'est contre les Normands que Furlan va purger son dernier match de suspension, ce vendredi soir. Ce soir de mai, il s'en souvient très bien et il le regrette encore : «Cela s'appelle de la sagesse. Et c'est beau.