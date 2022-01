Jean-Louis Garcia intronisé entraîneur de Seraing

Notre nouveau coach est connu : Jean-Louis Garcia a été présenté ce lundi à la presse. Il sera épaulé par son fidèle adjoint, Manuel Nogueira. Nous leur souhaitons la bienvenue au RFC Seraing !https://t.co/QAphsgrSyL pic.twitter.com/4Vp8Ab8ghM — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) January 3, 2022

Dépaysement total. Quoique.Nouveau challenge pour Jean-Louis Garcia, qui va s’engager pour 18 mois avec le Royal Football Club de Seraing, en première division belge. Les Métallos l'ont annoncé ce lundi dans un communiqué . L’entraîneur français quitte donc pour la première fois l’Hexagone, après des années sur les bancs des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Sa dernière expérience était à la tête de l’AS Nancy-Lorraine, entre 2019 et 2021, et il avait notamment entraîné l'Angers SCO entre 2006 et 2011, ou encore l’ESTAC, avec qui il a gagné le championnat de France de Ligue 2 en 2017.Sans club depuis juillet dernier et son départ de Nancy, Jean-Louis Garcia va donc tenter de relancer, pour ne pas dire sauver, les Sérésiens, actuellement avant-derniers de Jupiler Pro League. Et pas le temps de niaiser, puisque le néophyte d'outre-Quiévrain va attaquer d'entrée de jeu avec un défi de taille : la réception de l’Union saint-gilloise, surprenant leader du championnat, le 15 janvier prochain.Un ancien Nancéien dans un club affilié au FC Metz, il fallait oser.