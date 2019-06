Jean Lassalle : « J'ai des voisins qui avaient une chèvre andorrane »

Invité dans les bureaux de So Foot pour commenter Andorre-France (0-4) en compagnie de la rédaction, Jean Lassalle a pris quelques minutes de son temps pour débriefer la rencontre après le coup de sifflet final, et évoquer, entre autre, la question du trafic clandestin de chèvres andorranes.

Retrouvez ce soir la vidéo complète de Andorre-France commentée par Jean Lassalle et la rédaction de So Foot, dans So Foot Replay.

Propos recueillis par Théo Denmat

Très rarement. Je regarde les grands matchs. Les demi-finales de la, par exemple. J’ai regardé le Paris Saint-Germain bien sûr, puis après les grands matchs qualificatifs. Pour l’Euro je me débrouille aussi pendant un mois. Je travaille la journée, mais après en fonction de l’heure j’aime beaucoup regarder le soirs avec mes fils.C’est toujours des rencontres très compliquées contre l’Andorre. Comme d’ailleurs contre des équipes qui ressemblent à l’Andorre. Ce sont des petits pays, dont on imagine mal qu’ils puissent avoir une équipe de football à ce niveau-là, qui puisse se qualifier pour jouer des matchs dans des grandes compétitions. Ce sont souvent des rencontres très fermées, parce qu’ils jouent le match de leur vie, rendez-vous compte. Jouer contre Mbappé, contre les meilleurs, les champions du monde. En Andorre, chez eux, dans leur stade. Et j’ai trouvé qu’hier soir c’était peut-être le meilleur France-Andorre qu’il y ait eu, parce que dans le fond ils ont peut-être cadenassé un peu moins. Ils ont eux aussi essayé de tenter leur chance en jouant. Bon, ils en ont pris quatre, mais ils n’en ont pas pris dix non plus.Oui, j’aime bien Mbappé parce qu’il a ce côté très jeune qui est plein de vie, il a toutes les audaces, toutes les qualités. Il va vite, exceptionnellement vite, tout le monde a encore en mémoire son déboulé dans le Mondial. Et puis je trouve que dans ses réponses il ne se prend pas au sérieux. Il répond comme ça lui vient, et je trouve qu’il a gagné en consistance, en profondeur, et que c’est le très grand joueur de foot de demain.Oh, je n’irais pas jusqu’à me comparer à lui mais je pense que c’est un grand joueur, parce qu’il a le charisme, le talent. Il peut planter un but n’importe quand, et il a cette folie, ce petit grain qu’avait Pelé. Qu’avait l’Argentin là… Son nom m’échappe.Maradona, voilà ! Il y un côté plus tragique chez Maradona. Et puis écoutez, je crois qu’il n’est déjà pas très loin de Ronaldo et Messi. C’est un très grand joueur, qui va être dans la lignée des Platini et Zidane, voilà.De ?À vrai dire, le premier but, je ne me souviens pas d’en avoir marqué un seul. Enfin, dans une rencontre, entendons-nous. Sinon dans une cour de récréation je pense en avoir marqué un ou deux. En revanche je me souviens très bien de mon premier essai, puisque vous n’êtes pas sans savoir que je suis plus porté sur le rugby. Je jouais à l’époque avec le lycée agricole de Montardon dans le championnat ASSU, on appelait ça ainsi, c’est à dire que l’on rencontrait toutes les équipes des universités avoisinantes. J’étais triste parce que j’avais découvert le rugby et on avait perdu de deux points en finale. J’avais alors juré que je ne reperdrai plus un match. J’étais ensuite devenu capitaine, ce qui pour moi était une très grande aventure. Et j’ai marqué le premier essai du match suivant, par une chance incroyable. Je me souviens alors avoir eu la sensation que l’on allait gagner, voilà. J’en ai marqué quelques autres. C’est rare de marquer lorsqu’on est devant, mais moi j’avais un poste qui le permettait, troisième ligne. À l’époque vous savez il n’y avait pas la barrière hermétique qui vous empêchait, et vous pouviez, si vous étiez un peu adroit, capter le ballon en fond de touche et là vous n’aviez personne pour vous embêter, vous pouviez faire vingt mètres dans un trou béant.Oui, parce que je n’ai pas pu bien m’expliquer. J’avais des voisins qui avaient acheté une chèvre andorrane. Parce qu’elle a le poil très très fin, ce sont des chèvres qui ont une très bonne humeur, qui sont gentilles. Elles n’ont pas besoin de cage et elles ne s’échappent pas comme la chèvre de Monsieur Seguin. Surtout, elles ont beaucoup de lait. On en avait parlé à deux amis, un Béarnais et un Basque, puisque vous savez que je suis député des Basques aussi. Et un jour ils sont partis en Espagne et l’un a dit à l’autre : «En plus elles sont très dures contre les maladies, parce que nous on a des maladies que les Espagnols n’ont pas encore inventé, et vice-versa. Mais seulement, les chèvres c’est formellement interdit, puisque tu ne peux pas passer un animal à la frontière, parce qu’à l’époque il y avait des douaniers. Donc les deux amis la mettent dans un sac où l’on mettait du blé autrefois, tu sais ce sont des gros sacs. Et ils arrivent à la douane. Par bonheur il y avait deux douaniers. Le premier dit : «Alors on lui fait ouvrir le sac, et la chèvre, ça peut arriver à tout le monde, portait des cornes. Le douanier, spirituel, lui dit : «» L’autre, sans se démonter : «» Ils passent. Huit jours plus tard, les deux amis retournent en Espagne parce qu’ils y ont pris goût. Là, ils achètent un stock de montres sur un trottoir, où un monsieur les avait exposé. Ils ramassent tout, les ramènent à la frontière, le sac plein de montres, le même douanier : «Le douanier demande à voir… Olalalala., des montres de toutes les couleurs, de toutes les marques.Le douanier ! De plus intelligent, il voit les montres et lui dit : «» L’autre, sans se démonter : «Voilà, c’était une blague que l’on faisait dans le temps. Mais là j’ai mal fait la chute, sinon c’est joli. «» J’ai bien fait mon débriefing ?Ah oui oui, si vous voulez.Oui, quand on était jeunes on jouait partout. Sauf que chez nous on ne pouvait pas, puisque Lourdios étant en pente, dans la montagne, si tu faisais pas gaffe le ballon finissait invariablement dans le Gave de Pau, et cela voulait dire Bayonne, 200km plus bas. Tu ne le voyais plus. Ça faisait un peu loin, et le ballon était cher.Malheureusement nous n’avons pas d’équipe de foot. Nous avons failli avoir une équipe de rugby, mais nous n’avons pas pu conclure pour la simple et bonne raison que nous n’avons trouvé aucun champ qui soit plat. Parce que à Lourdios, il n’y a que les tables qui sont plates. Et à jouer un match dans un champ en pente, on a quand même pensé que les secondes mi-temps seraient difficiles.