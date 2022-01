Jean-Kévin Augustin de retour avec les pros

AEC

On ne l’attendait plus vraiment.Devant faire face aux départs de deux de ses attaquants pour la Coupe d'Afrique des nations et au transfert de l’avant-centre belge Renaud Emond au Standard de Liège, Antoine Kombouaré a convoqué... Jean-Kévin Augustin à l’entraînement ce mercredi matin. L’attaquant de 24 ans ne s’était plus entraîné avec le groupe professionnel depuis onze mois, quand l’actuel entraîneur des Canaris l’avait envoyé en réserve le 23 février 2021 Arrivé sur les bords de l’Erdre en août 2020, à court de forme et atteint d’un Covid long, il avait été mis à l’écart par Christian Gourcuff puis Raymond Domenech. Le Kanak ne s’était lui jamais opposé à un retour du Titi parisien dans le groupe pro, mais l’avait très vivement invité à travailler :Il faut dire que l’attaquant revient de loin, et n’a pas joué un match professionnel depuis le 28 novembre 2020 et ces 16 minutes au stade Vélodrome à Marseille (défaite 3-1). De retour en match officiel avec la réserve le 21 novembre dernier, il a joué quatre matchs pour trois titularisations et aucun but.Pas sûr qu’il suffise à remplacer Kalifa Coulibaly.