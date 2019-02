Jean Djorkaeff : « Banks a marqué son époque »

Sous le maillot de l’équipe de France, Jean Djorkaeff a croisé deux fois la route de l'Angleterre de Gordon Banks en 1966 et 1969. Deux défaites sans un seul pion des Bleus (2-0 et 5-0), dont une en phase de poules de la Coupe du monde remportée par les Three Lions. L'ancien défenseur français a accepté de partager ses souvenirs du mythique portier anglais.

82

« Je ne sais pas si on peut dire qu'il était le meilleur au monde... »

« Il suffisait de le saluer pour comprendre que c'était un bon mec. »

« Pour moi, il fait partie des trois meilleurs gardiens de l'histoire du foot. »

Propos recueillis par Clément Gavard

Je ne vais rien vous apprendre, mais il a été un des tout meilleurs en Angleterre À notre époque, c’était un gars extraordinaire. Un gardien formidable. Ça fait toujours quelque chose d’apprendre le décès de quelqu’un qu’on a eu l’occasion de fréquenter sur un terrain de foot. Quand je pense à lui, je l'associe toujours à Lev Yachine, le gardien de l'URSS de la même époque. C'était vraiment deux très grands à leur poste.Oui, c’était la Coupe du monde en Angleterre ! Bien sûr !Oui oui, je m’en rappelle. Déjà, l’équipe anglaise était très impressionnante en 1966. C’était une des meilleures équipes au monde. Je me souviens qu'on avait beaucoup souffert, et qu'on avait perdu (2-0). Forcément, on retient Banks, car il faisait les différences permettant à son équipe de remporter des matchs.Bah oui, c'était très costaud ! Ça montre bien qu'il faisait partie des meilleurs. Je ne sais pas si on peut dire qu'il était le meilleur au monde... Comme je l'ai dit, il y avait aussi Yachine, c'était la même génération. Puis il faut quand même dire que si Banks était très fort, il avait aussi une défense très solide. Une vraie bonne équipe autour de lui.Oui, c'est normal ! Ça fait partie des moments marquants dans l'histoire du foot. Surtout que c'était face à Pelé, l'idole de tout un peuple. Peu importe l'âge ou le temps passé, il y a des images qui restent.C'était un gardien capable de contrer un adversaire à tout moment, il pouvait faire des différences à chaque match. Il avait une certaine facilité de réaction, des réflexes extraordinaires. Mais attention, il était aussi nickel dans les sorties aériennes. Il était complet.C'était quelqu'un de très simple, malgré toutes les qualités et l'aura qu'il pouvait avoir.Dans mes souvenirs, il était très discret. Ce n'était pas une grande gueule comme on dit, il avait vraiment l'air d'être un bon mec. Je dis ça, mais je ne le connaissais pas trop, on avait juste échangé quelques mots. Mais il suffisait de le saluer pour comprendre que c'était un bon mec.C'était compliqué de voir toutes les images à l'époque, mais je pense qu'il n'avait pas ses qualités qu'en équipe nationale. C'est normal. Il faisait partie des gens qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui se démarquent dans leur façon de jouer. Je trouve que c'est ça, la classe de Banks.Déjà, celui d'avoir gagné la Coupe du monde à la maison !C'est quelque chose de formidable pour l' Angleterre , et c'est la première chose qu'on va retenir. Mais au-delà de son pays, il aura marqué son époque au niveau international. Pour moi, il fait partie des trois meilleurs gardiens de l'histoire du foot.Qui pourrais-je vous dire ? Il y a de très bons gardiens aujourd'hui, mais je pense qu'on ne peut pas comparer. C'était une autre époque, le football a beaucoup évolué. C'est devenu plus physique, c'est différent. Ce n'est pas évident de faire la comparaison, on demande d'autres choses aux gardiens maintenant. Les conditions ont carrément changé. En fait, je trouve ça mieux de ne pas jouer à comparer. On avait des joueurs extraordinaires à l'époque et il en faisait partie, ça ne changera pas.