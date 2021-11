Jean-Didier Lange, ancien président des Girondins, est mort

ME

Jean-Didier Lange, co-président des Girondins de Bordeaux de 1991 à 1999, s'est éteint cette nuit. Il avait 75 ans.En 1991, l'avocat d'affaires bordelais avait été à l'initiative du sauvetage du club marine et blanc, alors placé en redressement judiciaire suite aux «» de Claude Bez. A l'époque, Lange a l'idée de rassembler une petite douzaine de notables bordelais, dont Jean-Louis Triaud, pour sauver une institution sportive qu'il refuse de voir sombrer. Ensemble, ils réuniront les 20 millions de francs nécessaires pour convaincre le tribunal de grande instance de leur confier les Girondins de Bordeaux. Pour cela, l'équipe profite de la toute récente création du statut de société anonyme à objet sportif (SAOS), pour monter la structure à qui appartiendra le club. Tous seront bénévoles.Alain Afflelou, alors client de l'avocat Lange, se laissera convaincre de l'épauler à la barre du navire bordelais. Ensemble, ils feront remonter le club en première division, pour l'amener jusqu'en finale de la coupe de l'UEFA, perdue face au Bayern Munich en 1996. Suite à l'épopée européenne, qui aura vu les Girondins réaliser le plus gros exploit de leur histoire en éliminant Milan 3-0 après une défaite 0-2 à San Siro, Afflelou cède sa place à Jean-Louis Triaud. Le nouvel attelage connaît un certain succès durant leurs trois saisons de collaboration, qualifiant à chaque fois le club pour une compétition européenne, jusqu'à le mener au titre de champion de France en 1999. Sentant que leur modèle atteint ses limites dans ce sport qu'il faut désormais appeler «» , les deux hommes décident alors de céder le club à M6. Le moment choisit pour Lange de se retirer de la présidence.Jusqu'à ce mardi, Jean-Didier Lange siégeait encore au Conseil d'administration du club. C'est un très grand homme que les Girondins de Bordeaux et tous ses amoureux pleurent aujourd'hui, un homme sans qui leur club n'existeraient probablement plus.Toute la rédaction dea une pensée émue pour ses proches et lui. Reposez en paix, M. Lange. Et merci pour tout.