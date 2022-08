« Je savais que Sempé était un grand fan de Cruyff »

Ce mercredi 17 août 2022, Sempé, hélas disparu le 11 août dernier, aurait fêté ses 90 ans. L'occasion pour nous de revenir sur les traces incertaines de son passé de footballeur à Bordeaux, où il a vécu durant son enfance.

Une passion pour Cruyff

Shoot terrible entre les platanes

Le 14 septembre prochain devait être un jour de fête, à l'école David-Johnston de Bordeaux. Une plaque en l'honneur de Jean-Jacques Sempé, le plus célèbre de ses anciens élèves, devait y être apposée pour célébrer les 90 ans du dessinateur, qui a eu le bon goût de naître un 17 août, en plein cœur des vacances scolaires. Mais ce qui devait être une fête se transformera plus probablement en commémoration, après la disparition de l'artiste, le 11 août dernier.Xavier Dorsemaine est l'homme à l'initiative de cet hommage. Cet écrivain et journaliste bordelais amoureux de Sempé a eu l'idée de cette plaque en 2019, lors d'une exposition consacrée au dessinateur au Musée Mer Marine de Bordeaux. Il raconte : «» Dorsemaine, qui partage avec Sempé une passion pour le football, en profite pour glisser à son idole un texte qu'il avait écrit sur Johan Cruyff. «, explique l'écrivain."c'est quand même incroyable que ce bonhomme qui avaient trois poumons sur le terrain soit mort d'un cancer du poumon." »Si l'amour de Sempé pour le football est bien connu, il se matérialise au cœur de cette école David-Johnston. Plus précisément dans sa cour de récréation, où ses 268 élèves ont l'habitude de se défouler. «, pose Dorsemaine, persuadé que l'établissement a servi de modèle aux dessins illustrant les aventures de l'écolier.» Sauf que dans les aventures du Petit Nicolas, les parties de foot se déroulent sur le fameux terrain vague «» , comme le jeune héros le décrit sous la plume de René Goscinny.Aux alentours de l'école David-Johnston, on ne trouve nulle trace d'un tel lieu, même en remontant dans le temps. Car si Sempé a bien joué au foot, c'était au patronage Chantecler, un club de quartier situé pas loin de l'école. Mais toujours selon Xavier Dorsemaine, il est probable que Sempé n'y ait joué «» . Dans son livre « Enfances » , Sempé raconte en effet qu'il déménageait souvent durant son enfance, son père ayant tendance à «» , selon l'expression de Dorsemaine, qui poursuit : «» Et éventuellement, d'un shoot terrible, casser les vitres ayant le malheur de se trouver entre deux platanes ? Le jardin public situé à deux pas de l'école David-Johnston et que Sempé adorait, a aussi pu servir de stade à lui et sa bande.Peu importe l'endroit où Sempé a perfectionné son art du dribble, la précision avec laquelle sont racontées ces fameuses parties de football du Petit Nicolas sont si précises et réalistes, que n'importe quel enfant ayant joué au foot «» s'identifie. Entre Alceste, le copain en surpoids qu'on désigne toujours comme gardien, Geoffroy qui est aussi bien équipé qu'il joue mal, Maixent «» ou encore Agnan qui fait l'arbitre parce qu'il a des lunettes, toute la galerie de l'équipe-type d'une cour de récré est représentée. Si c'est bien la plume de Goscinny qui décrit les péripéties du Petit Nicolas, elles sont le résultat de souvenirs d'enfance partagés entre l'écrivain et le dessinateur. Et démontrent une véritable expertise en matière de compte-rendu de matchs du mercredi après-midi. Preuve que Sempé inspirait Goscinny dans la rédaction de ses histoires, dans la nouvelle sobrement intitulée « Le Football » , parue dans, Nicolas raconte comment son papa, exaspéré de voir son fils et ses copains se bagarrer sur le terrain au lieu de jouer, décide de les discipliner : «» Au moins aussi terrible que son dessinateur. Repose en paix, Sempé.