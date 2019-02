« Je n'ai pas l'impression que Thierry Henry soit un bon joueur de belote »

Le 24 janvier, l’AS Monaco mettait fin à l’aventure de Thierry Henry sur le Rocher. Ni une ni deux, Mathieu Kopera, le président de la Jeunesse sportive de Distroff, club de la troisième division district de Moselle, prenait sa plume pour proposer à Titi un poste d’entraîneur-adjoint. L’occasion rêvée de renouer avec un football de valeurs, loin du business plan asémiste.

1

« Il aurait pu nous apporter un truc pour nos attaquants quand même : sa petite frappe enroulée pied droit filet opposé. Ça éviterait à mes gars qui tentent ce geste d’envoyer la balle sur le parking. »

« En général, il y a de grosses soirées le samedi soir, et mêmes s’ils ont des enfants maintenant, ça n’a pas beaucoup changé. Avoir Henry, ça permettrait de plus motiver les gars le dimanche. »

Propos recueillis par Pierre-Henri Girard-Claudon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On est tous des grands supporters de Metz au club. On est tous abonnés à Saint-Symphorien, et Metz venait de sortir Monaco en Coupe de France , trois jours avant, donc c’est tombé sur lui. C’était pour charrier, mais c’était aussi l’occasion de se faire entendre auprès de la mairie pour qu’on ait des installations correctes.Pas de nouvelles... S’il avait accepté, on en aurait été ravis et j’espère qu’il nous aurait fait un beau terrain synthétique avec ses indemnités. Je pense qu’il aurait eu de bons résultats, car il a l’air meilleur entraîneur-adjoint qu’entraîneur principal.Non, ce n’est pas l’esprit du club. Pas du tout.Non plus, on n'a pris qu’un seul rouge cette saison.Il aurait pu nous apporter un truc pour nos attaquants quand même : sa petite frappe enroulée pied droit filet opposé. Ça éviterait à mes gars qui tentent ce geste d’envoyer la balle sur le parking et de devoir faire un constat quand ils abîment des bagnoles. Et puis, de l’autre côté du terrain, ça éviterait de perdre le ballon dans la forêt qu’il y a derrière les buts.Honnêtement, ça fait vingt ans qu’ils se connaissent tous, on a beau avoir n’importe quel coach, ça ne change pas grand-chose. On mettrait Thierry Henry , Guardiola ou Mourinho, on serait sûrement toujours au même niveau. Donc à part des petits gestes, ramener des ballons et des cadeaux pour les jeunes, je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter...On a une grosse attaque. On ne sait pas encore si on va monter, ça va dépendre s’il y en a un ou deux qui montent. Ensuite, si on continue comme ça, on finira bien par croiser Monaco . Disons que dans sept ou huit ans, si on arrive à être en Régional 1, ils seront peut-être en National 3.C’est un football familial et festif, mais surtout, le grand mot, c’est de prendre du plaisir. On ne vient pas le dimanche pour s’emmerder sur le terrain, s’insulter et prendre des coups. On veut donner une image sympa pour les jeunes. C’est pour eux qu’on fait tout. Le but, c’est qu’ils viennent dans notre club et prennent la mentalité de Distroff qui est de faire la fête, être sérieux une heure et demie sur le terrain et prendre du plaisir.90% des joueurs sont du village, c’est une bande de potes depuis tout petits. Tout ce qui est écrit dans la lettre est vrai. En général, il y a de grosses soirées le samedi soir, et mêmes s’ils ont des enfants maintenant, ça n’a pas beaucoup changé. Avoir Henry, ça permettrait de plus motiver les gars le dimanche.En général, ils font avec. Et puis, c’est la tradition ! Ensuite, le dimanche, ceux qui ont encore la forme arrivent à venir le midi pour l’apéro. L’apéro au café du village, c’est aussi une des traditions que l’on a. Les petits jeunes, ils n'arrivent pas à se lever. Il n’y a que les plus vieux. Il faut dire qu’ils ont des gosses : de toute façon ils doivent se lever.Elle est très bonne. Notre gardien de l’équipe B est cuistot. Rendez-vous dans un peu moins d’un moisJ’ai pas l’impression qu’il soit un bon joueur de belote... En tout cas, nous, on est très bons. On organise des tournois d’ailleurs. Tous les lundis et tous les dimanches, après l’entraînement ou le match, on se fait des parties. Donc franchement, je pense pas qu’il ait le niveau en belote.Pas du tout ! C’est un canapé qu’on a récupéré de notre attaquant, notre numéro 9 qui a déménagé et nous l’a offert. C’est un canapé pour les grands buteurs : il aurait pu s’asseoir dessus et bien dormir puisque notre numéro 9 l’avait chez lui.