Je m’appelle Théo, j’ai 26 ans et je suis le chat noir du PSG

Les quelques mauvais résultats du PSG depuis l’arrivée des Qataris ont un dénominateur commun qui s’appelle Théo. À 26 ans, Théo trimballe une statistique à peine croyable : il s’est déplacé huit fois au stade pour voir les Parisiens perdre cinq matchs, faire deux nuls et gagner une fois en prolongations. Evidemment, il était en tribunes les soirs du 6-1 face au Barça et de l’élimination face à Manchester United… Vous avez dit « chat noir » ?



"J'avais promis que je sortirais du stade face à Manchester si ça puait à 20 minutes de la fin…"

"Mes potes à Lyon sont capables de me payer la place pour que je vienne avec eux voir OL- PSG !"

Propos recueillis par Pierre Maturana

J’ai vu : deux OL- PSG , défaites à chaque fois, un nul et une défaite face à Monaco au Parc, le match nul face au Real au Parc, le 6-1 à Barcelone, l’élimination face à Manchester United et la victoire face à Villefranche après prolongations…Je ne sais pas si je suis le seul mais en tout cas quand je suis là, c'est une cata !Il me semble que c'est eux qui vous ont contacté pour vous parler de mon cas, ça en dit long... Quand j'ai la mauvaise idée de prévenir que je vais au stade voir le PSG , mes potes supporters du PSG me haÏssent. À l'inverse, je pense que mes potes à Lyon sont capables de me payer la place pour que je vienne avec eux voir OL- PSG J'ai toujours supporté le PSG . Quand j'étais gamin, c'est un de mes meilleurs pote qui m'a initié et je suis tombé amoureux de ce club. À l'époque, c'était déjà beau : Pauleta, Rothen, Armand, Yepes, Coridon… Je n'avais eu l'occasion d'aller les voir que deux fois au stade, à Saint-Symphorien et à chaque fois pour des défaites face à Metz , au milieu des années 2000. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai vécu à Nancy et que j'ai toujours des attaches là-bas : franchement, quitte à perdre un match, ça m'aurait réconforté que ce soit contre l’ ASNL mais pas contre Metz ...N'ayant jamais habité sur Paris, c’est compliqué d'y aller trop souvent donc j'essaye d'aller voir des matchs un peu voire très importants dans notre saison !Je vais pas te mentir, je m'étais fait cette promesse après notre légère déconvenue à Barcelone... car c'est à ce moment que je me suis dit « c'est fou quand même, on avait statistiquement 0 chance de pas se qualifier » et même là… Quelque part, c’est ce que j’ai fait car je ne suis pas retourné au stade avant le match contre Villefranche, qu’on a fini par gagner en prolongations. J’ai cru avoir conjuré le sort, et je me suis dit que le match retour face à Manchester était le match rêvé…Pour la première fois, j'avais mis un billet sur l'équipe adverse ! Faut pas me juger, au bout d'un moment, tu veux rentabiliser cette malédiction ! Durant les dix dernières minutes, alors que tout le match avait été une purge, j’étais convaincu que Villefranche allait nous en mettre un ! Et pour une fois : MIRACLE ! Après pendant les prolongations on marque et on se qualifie, on n’a pas sauté de joie avec mon pote parce qu'une qualification en huitièmes de Coupe de France contre une équipe de National, le tout au parc OL, autant dire que ce n’était pas le feu...Oui ! Mon pote Pierre, avec qui je suis tous les matchs du PSG , me connait tellement que lui aussi était sûr qu'il ne fallait pas que j'y aille. Je lui avais promis que je sortirais du stade si ça puait à 20 minutes de la fin … Durant le match, il a négocié par texto mais je n'ai pas tenu ma promesse et on connait la suite.Barcelone, c'était la plus triste. On est rentré à l’hôtel et je me suis rematé le match, histoire de bien être sûr de ce qu’il venait de se passer. En plus, dans le stade, à la 85ème, il y a des Barcelonais qui quittaient le stade et qui nous disaient :… La défaite contre United est de loin la plus frustrante car on ne peut plus parler de manque d'expérience après avoir vécu la première remontada.Difficile à dire. C'est plutôt une ambiance générale, un manque de niaque! Et en vrai, quand t'es au stade et que tu vois des danseuses comme Rabiot, Kurzawa ou Draxler qui, sur des grands matchs, ne vont pas au contact, ça rend fou !Moi.Je ne sais pas encore, je me suis promis de ne pas y retourner après Manchester United mais vu que je ne tiens aucune de mes promesses… J'irais bien voir Lens PSG , si Lens remonte en Ligue 1 car je serai en vacances là-bas au mois d'août. Sinon, on peut demander à vos lecteurs ? Et je vous tiendrai au courant.