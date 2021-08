Javier Pastore : « Paris est ma deuxième maison »

« Moi-même, quand je fais le bilan statistique de mes sept années à Paris, j’ai du mal à me dire que j’ai fait de grandes choses. »

Propos recueillis par Andrea Chazy





Sportivement parlant, Javier Pastore ne passe pas le meilleur été de sa vie. Indésirable à Rome, où il s’entraîne à part avec les autres membres du loft de l'AS Roma, l’Argentin de 32 ans est pensif au moment de parler du futur :Alors, en attendant, il bosse en silence. Et accepte, sans hésiter, de reparler du PSG, de cette Ville Lumière qu’il a conquise en sept ans au cours desquels il a notamment facturé 45 buts et délivré 61 caviars en 269 rencontres. Mais pour Paris, Javier est bien plus que des chiffres et des lettres.Non, sincèrement pas. C’était face à qui ?Ah oui ! Ils jouaient en rouge, je crois. Peut-être que c’était leur numéro 9 qui avait pris le premier, non ?... C’est un geste que j’adore. Sur le plan du jeu, ce dribble est idéal pour sortir du pressing de l'adversaire. Dans ma carrière, j’en ai fait énormément et je continue toujours d’ailleurs. Petit, lorsque je jouais avec mon frère et d’autres membres de ma famille, j’aimais déjà ce geste et j’ai eu de la chance de pouvoir le faire tout au long de ma carrière.C’était une journée exceptionnelle. Le matin, nous avions eu du temps libre pour se balader et on avait descendu l’avenue des Champs-Élysées avec mon père. Le midi, nous avions mangé dans un restaurant qui faisait l’angle, non loin de la grande pharmacie. Mon père insistait pour savoir si ce choix était le bon pour moi. Si c’était ce que je voulais. Sincèrement, je ne pouvais pas dire non : déjà, rien qu’en mangeant, il y avait l’Arc de Triomphe juste en face de nous ! L'après-midi, c'était l’heure de la visite médicale. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai décidé de faire une blague à mon agent et à la personne qui bossait avec lui qui n’étaient pas sur place. Je leur ai fait croire que mes tests médicaux étaient mauvais, que le visage des médecins était grave et qu’en plus, ne parlant pas la langue, j’étais totalement désorienté. Je les ai laissés comme ça pendant deux heures avant de finalement leur avouer que c’était faux et que tout s’était bien passé. J’étais très jeune et un peu inconscient, je croisDerrière, j’ai signé le contrat à l’hôtel avec Leonardo et Nasser. Dans la nuit, j’ai appelé toute ma famille en Argentine pour leur annoncer la nouvelle.Il y a eu beaucoup de facteurs différents qui m’ont motivé à venir au Paris Saint-Germain. Le premier, c’était Leonardo. Pendant un mois et demi, il m’a appelé au téléphone tous les jours pour me parler du club, du projet, des joueurs qu’il voulait faire venir... C’est simple : j’ai fait toute la Copa América 2011 en me réveillant avec un message de lui. Cela a fonctionné car plus le temps passait, plus j’avais envie de venir. Après la Copa, je suis parti en vacances avec ma femme et on regardait les options qui s’offraient à moi. On pesait le pour et le contre, elle me disait :etc. Le troisième jour des vacances, je me suis réveillé à 4h du matin : j’avais fait un rêve où on était tous les deux à marcher au pied de la tour Eiffel. Je l’ai dit à ma femme qui m’a répondu :. Le jour-même, j’ai immédiatement dit à mon agent de tout faire pour jouer à Paris.Oui. Beaucoup de choix dans ma carrière ou d’actions que j’ai réalisées sur le terrain se sont matérialisés dans un rêve que je faisais la nuit précédant le match. Lorsque je rêvais que je marquais la veille d’une rencontre, j’envoyais un message au réveil à ma famille en leur disant :. Et souvent derrière, cela se produisait.Les premiers mois, sincèrement, je n’avais pas senti beaucoup de différence. Et puis au fil du temps, c’est devenu magique. Je ne pouvais pas m’empêcher d’écouter le Parc sur le terrain, et c’était pareil quand j’étais sur le banc. Lorsque la deuxième mi-temps commence à peine et que les supporters scandent déjà ton nom pour que tu entres, c’est fantastique. Je suis resté sept ans à Paris, plus que dans n’importe quel autre club, et ce que j’ai créé ici, je ne l’ai jamais retrouvé ailleurs.C’est difficile à expliquer. Moi-même, quand je fais le bilan statistique de mes sept années à Paris, j’ai du mal à me dire que j’ai fait de grandes choses. Mais l’amour que m’ont donné les supporters au stade ou dans la rue, c’est quelque chose d’exceptionnel. L’amour est né dès mon arrivée en 2011, et peut-être qu’après ma venue, c’était plus facile pour d’autres joueurs de rejoindre le club. Car d’autres joueurs avant moi avaient refusé de venir. Peut-être que le fait d’avoir été le premier a participé à créer cela.Oui, mais cela ne date pas d’hier. C'est progressivement que le football a changé. Voir Zidane ou Ronaldinho au stade, cela faisait partie des plus belles choses de la vie. Au coup de sifflet final, on se moquait de savoir si Zidane avait marqué ou fait une passe décisive. On se souvenait de sa manière de toucher le ballon, de bouger, c’est cela qui te faisait aimer le joueur.Je regarde en permanence où sont placés mes coéquipiers de sorte qu’avant même que je récupère le ballon, je sais déjà à qui je dois le donner. Si je sais déjà qui est seul, je peux lui transmettre directement la balle. Si c’est trop compliqué, je cherche quel autre de mes coéquipiers va pouvoir lui filer le ballon dans les meilleures conditions. Je réfléchis toujours comme cela, c’est mon jeu. J’essaye en permanence de mieux faire jouer mes coéquipiers, c’est cela qui me rend heureux et qui me fait bien jouer à mon tour.La même chose. Parfois, ma femme me dit que je suis un malade. Quand je rentre à la maison, je regarde si chaque chose est à sa place. Dans la voiture, c’est pareil. Je ne peux pas regarder seulement devant moi : je regarde si la voiture derrière moi est bien placée, si celle au loin n’a pas freiné avant, j’anticipe tout... Je suis comme ça depuis que je suis petit. À 5-6 ans, les éducateurs de l’école avaient dit à mon père :Et ça peu importe le sport.Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. C’est très différent du moment où tu revois l’action à froid, à la télévision. Sur le moment, tu ne réfléchis pas à quel dribble tu vas faire, si tu dois aller à droite, à gauche. Tu improvises. Et tu le vois lorsque je dois célébrer le but : tu me vois partir à droite, puis à gauche, pour finalement être rattrapé par mes coéquipiers. Et sincèrement, si je pouvais revenir en arrière et refaire ma célébration, je foncerais devant le virage Auteuil. Encore aujourd’hui, je me demande pourquoi je n’y suis pas allé... Je crois que comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé instinctivement vers l’endroit où se trouvait ma famille. Mais c’est une action qui restera toujours dans ma tête.Sincèrement, j’ai appris des quatre. Les années passées avec Laurent Blanc, c’était peut-être les meilleures pour moi. J’étais très bien physiquement et j’ai pris énormément de plaisir. Mais je le répète, tous m’ont apporté. Kombouaré a été déterminant lorsque je suis arrivé à Paris : je ne parlais pas la langue, mais il était toujours derrière moi les six premiers mois, il essayait de me parler espagnol... C’était fantastique de travailler avec lui et c’est un réel regret qu’il n’ait pas pu finir la saison. On était premiers à ce moment-là, on avait fait un très bon début de championnat, et personnellement je voulais qu’il finisse la saison car il le méritait. Ensuite, avec Ancelotti, c’était fantastique d’évoluer avec un si grand entraîneur. Même s’il ne m’utilisait pas au milieu de terrain, dans la position que j’affectionne en numéro 10, il m’a fait évoluer sur l’aile et cela ne m’a pas empêché par exemple de marquer face à Barcelone en Ligue des champions au Camp Nou (en avril 2013, 1-1).Ce sont des choix où l’entraîneur pense, en faisant cela, contrer l’équipe adverse et l’obliger à jouer contre nature. Parfois ça fonctionne, parfois non. Sincèrement, c’est difficile car ce sont des saisons où la Ligue des champions est l’objectif numéro un, où tu travailles pour cela, pour vivre et gagner ces moments-là. Personnellement, lorsqu'il a annoncé le système, cela ne m’avait pas surpris. Aussi parce que je ne commençais pas titulaire, donc forcément, tu y prêtes un peu moins attention. Mais tu comprenais vite que c’était un choix fait pour renforcer le milieu de terrain et empêcher City de jouer dans une zone qu’il affectionne. Après, chacun pouvait penser différemment.Je me rappelle que j’étais blessé au mollet et que c’était une course contre la montre pour arriver en forme et jouer ce match-là. Je m’étais entraîné toute la semaine avec l’équipe normalement, j’avais donc mes chances de débuter. Le jour du match, Emery m’appelle dans sa chambre et on parle. Il me demande :Je lui réponds :. Il me dit alors que je vais jouer, que l’on va défendre, mais qu’avec moi, on va pouvoir contre-attaquer car je pouvais jouer rapidement vers l’avant pour trouver Cavani dans l’espace. Comme ça, si on marquait un but, c’était fini. Je repars alors dans ma chambre, j’appelle toute ma famille parce que j’étais très content de jouer. Et puis finalement, lorsqu'il annonce l’équipe, je ne joue pas. Il avait dû changer ses plans dans l’après-midi. On ne pouvait pas perdre 5-0 là-bas, et à la fin, bon... L’arbitre a aidé à ce que cela se produise, mais c’était un résultat interdit. Quand le match s’est terminé, il y avait une ambiance de mort dans le vestiaire. Personne ne parlait, tout le monde avait la tête baissée. On ne pouvait pas se regarder dans les yeux. C’était moche.Forcément, car le groupe qu’on avait formé lors de cette période, aucun d’entre nous ne l’a retrouvé autre part. On est resté de très bons amis, on parle en permanence. On prenait du plaisir sur le terrain et en dehors. On faisait des dîners avec les familles, les enfants en permanence. Même moi, qui avait 22 ou 23 ans à l’époque, j’étais invité lorsqu'Ibra, Maxwell ou Thiago Motta faisaient quelque chose avec les familles.Ça a été le premier joueur qui a voulu que toute l’équipe vive ensemble. Il parlait beaucoup avec les Français, même s’il ne parlait pas bien, il faisait tout pour se faire comprendre ou pour faire rire... C’est lui qui a réellement ouvert la porte pour que tout le monde se parle. Même quand il est parti, les habitudes qui s’étaient installées avec lui sont restées. Dès qu’un joueur arrivait au club, on l’invitait à manger. Et ça faisait la différence dans l’intégration. J'ai beaucoup d'anecdotes avec Lavezzi en soirée, mais pas beaucoup que je peux raconterIl rigole tout le temps, et c’était lui qui organisait des soirées ou des fêtes masquées à l’approche d’Halloween par exemple. Il disait :Normalement, dans un club comme ça, ça ne se fait pas. Parce qu’il y a souvent beaucoup d’ego, que les rapports entre les joueurs ne sont pas ceux-là. À Paris, ce n’était pas ça. Nos femmes aussi s’entendaient toutes très bien. Pour te donner un exemple, pendant un mois, on est parti à onze familles dans une maison à Ibiza. Onze familles avec enfants, imagine ! Bon, je dois avouer que pour les repas et gérer les petites et petits, c’était un peu compliquéCe n’était plus le même club car le PSG a continué à s’améliorer. Lorsque je suis venu à Paris pour le mariage de Marco, je suis passé un matin au Camp des Loges et ce qui est fantastique, c’est qu’il y a beaucoup de personnes qui ont commencé en 2011 ou même bien avant qui sont encore là. Il n’y a que des « top players » aujourd’hui, mais ce qui m’a fait plaisir, c’est que les relations entre les joueurs ou même avec le personnel sont toujours très bonnes.Cela dépend des périodes. Avant la naissance de mes enfants, on aimait beaucoup avec ma femme - dont j’étais fiancé - aller à l’opéra, découvrir la ville et des endroits typiques. Pas seulement le top 10 que tu tapes sur Internet où tu as la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe etc. On adorait aller marcher à Saint-Germain des Prés, aller à Versailles, il y a des endroits fantastiques. Quand on a eu les enfants, c’était un peu différent, c’était plus DisneyEt puis, chaque personne de ma famille en Argentine voulait venir visiter et découvrir Paris pendant dix-quinze jours. Donc on préparait tout pour qu’ils voient le maximum de choses. En sept ans, t’imagines... Paris, c’est un passage obligé pour les Argentins qui viennent en Europe.Chaque fois que je parle avec ma femme de cela, sur une échelle de 1 à 100, Paris c’était 100. J’ai tout fait là-bas : sportivement, je suis arrivé dans un club qui souhaitait atteindre un niveau qu’il possède aujourd’hui. J’ai fait partie de ce projet, à l’aider à arriver là et j’en suis fier. Après, au niveau personnel, je me suis beaucoup amélioré, j’ai gagné beaucoup de titres, j’ai pu jouer avec l’équipe d’Argentine. Et sur le plan humain, je me suis marié ici, mes deux enfants y sont nés... Paris, c’est ma deuxième maison. Après l’Argentine. De l’extérieur, les gens peuvent dire que ce n’est pas 100/100 car j’ai eu des moments difficiles, des blessures ou autre... Mais pas pour moi.Je ne sais pas... Quand je suis parti du club, les dirigeants m’avaient proposé cinq ans de contrat et ils voulaient que je finisse ma carrière au PSG. J’étais très fier de leur volonté de me voir rester, mais je voulais jouer davantage à ce moment-là car la concurrence était trop forte. Il y avait Neymar, Mbappé, Di María, Cavani... et je savais que mon temps de jeu et les chances de jouer n’étaient pas les mêmes que les années précédentes. Retourner dans un tel club serait forcément beau... Je vais essayer de rêver ce soir pour voir ce qui se passe ensuite !