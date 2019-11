Javier Mascherano de retour en Argentine

? ¡Gracias @Mascherano por esta cena en Beijing con nuestro Presidente, donde se llegó a un acuerdo general para que te sumes a #EDLP en los próximos días!! ?? pic.twitter.com/oQsdGvbPA6 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 23, 2019

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quinze ans plus tard.Les footballeurs argentins sont des spécialistes de la «» : formation au pays, si possible une grande et belle carrière très loin de leurs terres, puis un retour en héros pour quelques dernières pirouettes. À la longue liste de gloires argentines qui sont revenues va s'ajouter le nom de Javier Mascherano, dont le futur transfert à Estudiantes de La Plata a été officialisé samedi soir.L'affaire s'est réglée lors d'un petit dîner en tête à tête à Pékin entre le joueur du Hebei China Fortune (en Chine, donc) et Juan Sebastián Verón, le président du club argentin. Dîner après lequel le club a annoncé un «» pour que Mascherano rejoigne Estudiantes «» , très vraisemblablement en janvier lors du mercato hivernal. Javier Mascherano n'a pas joué pour un club argentin depuis 2005, et son départ de River Plate pour Corinthians. Il évolue en Chine depuis janvier 2018.Verón dans les bureaux, Gabriel Milito sur le banc et Mascherano sur le terrain, ça va quand même avoir une sacrée gueule cette cuvée 2020 d'Estudiantes.