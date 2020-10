Jardel : « Si j’étais joueur maintenant, je vaudrais 150 ou 200 millions »

QB

Non, la saison des melons n’est pas encore finie.Si sa fin de carrière a ressemblé à une succession de choix hasardeux, Mário Jardel enfilait les buts comme des perles à son apogée. L'attaquant brésilien s'est montré particulièrement prolifique avec le FC Porto, Galatasaray et le Sporting. Il a d'ailleurs remporté le Soulier d'or en 1999 et 2002. Une récompense qu'aucun de ses compatriotes n'a remportée depuis., dit-il dans des propos rapportés par AS Jardel ne voit d'ailleurs pas ce qu'il aurait à envier à un homme comme Robert Lewandowski, référence actuelle du poste de numéro 9 :Instant: en Europe, Jardel n'a atteint qu'à deux reprises le cap des 40 buts sur une saison (1999-2000 et 2001-2002). L'attaquant du Bayern, lui, l'a fait lors des cinq derniers exercices.Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, non plus.