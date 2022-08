Jan Koller à l’AS Cannes : un chassé-croisette

Une star à Cannes

« Jusqu’à ce qu'il arrive et qu’il descende les escaliers un samedi matin, je n’y croyais pas. »

Monsieur Koller

« Jan était quelqu’un d’extra, de timide un peu aussi, mais ça ne nous empêchait pas de le chambrer un peu. On lui volait ses chaussures, le gars faisait du 49 et demi, et on faisait les clowns avec. »

Station-service, Nedvěd et Rocher

« Avec son agent, ça bloquait au niveau du salaire et Jan ne comprenait pas pourquoi ça tardait. Un jour, après l’entraînement, il m'a rejoint dans mon bureau après sa douche. Il m’a demandé quel était le problème. Je lui ai expliqué, il m’a regardé et m’a dit : "Contrat". »

Par Andrea Chazy

Tous propos recueillis par AC.









Nul ne sait encore si Jeremain Lens, arrivé cet été à Versailles en provenance de Beşiktaş , disputera ses premières minutes en National 1 au stade Jean-Bouin face à Bourg-Péronnas ce vendredi soir. Le troisième échelon du foot français n’avait pas vu un CV aussi ronflant que celui de l’international néerlandais, qui compte 34 capes avec les, depuis près de douze ans. Depuis que l’AS Cannes, qui cherchait coûte que coûte à retrouver la Ligue 2, était parvenu à attirer dans ses filets un certain Jan Koller.Le 16 janvier 2010, le teaser vidéo d’avant-match entre l’AS Cannes et Bayonne détonne. Sur la pelouse du stade Pierre-de-Coubertin, sur l’aire dedu groupe anglais Blur, Jan Koller appelle les Cannois à braver le froid sur les coups de 18h30 pour assister à sa première devant son nouveau public.Avec son tee-shirt noir et un blaser sur les épaules, Koller a la dégaine d'un mec qu'il ne faut pas emmerder. Encore moins lorsqu'on joue au ballon rond et que l’on est défenseur : au Borussia Dortmund (79 buts en 184 matchs) comme en équipe nationale (55 buts en 91 capes) dont il est toujours le canonnier le plus prolifique, Jan Koller a démontré plus d’une fois qu’il savait viser le petit espace entre les deux yeux. Pourtant, c’est dans un français aussi hésitant que touchant que le tueur à gage tchèque déclame ses premiers mots à l'intention de ses nouveaux fans :. Une phrase que n’importe quel amateur de foot, ou presque, n'aurait pu imaginer venant de la bouche d’un buteur respecté partout sur le Vieux Continent.Pour comprendre comment Koller a atterri à Cannes, il faut revenir quelques mois en arrière. En 2009, l’AS Cannes voit l’homme d'affaires Saïd Fakhri reprendre le club avec l’ambition, et les moyens qui vont avec, de permettre à l'AS Cannes de retrouver sa place dans le monde professionnel. Fakhri est né au Sénégal, de parents libanais. Il considère la France comme, même si c’est bien au pays des Lions qu’il a fait fortune grâce à la société qu’il a fondé, la SAF Industries (Savonnerie Africaine Fakhri). Au Sénégal, il est connu dans le milieu du foot en tant que président de la Fédération Sénégalaise de Football, poste qu'il a occupé entre 2003 et 2005. Dès son arrivée sur la Côte d’Azur, il nomme l’un de ses deux fils, Ziad qui alors 27 ans, président du club. Comme son père, Ziad est ambitieux. Au mois de juillet 2009, alors qu’il liten buvant un café, il tombe sur une interview de Jan Koller qui dit vouloir. Ce n’est un secret pour personne : même s’il évolue alors en Russie, du côté du PFC Krylia Sovetov en première division, la vie méditerranéenne manque à Koller.Le bomber avait déjà goûté au soleil du sud de la France entre 2006 et 2008, lors de son passage à l’AS Monaco, où il y possède toujours un pied à terre. Ziad Fakhri saute sur l’occasion :Grâce à l’international sénégalais Sylvain N’Diaye, que connait bien Ziad Fakhri, le président réussit à entrer en contact avec Pavel Paska, l’agent tchèque de Koller, qui l’invite rapidement à passer par Bruno Satin pour convertir l'essai., rejoue aujourd’hui l'ancien boss du club.Le 4 janvier 2010, le rêve devient réalité : Jan Koller s’engage pour 18 mois à l’AS Cannes, alors 13de National, malgré l’intérêt de clubs allemands ou chinois., se marre douze ans plus tard Jérémy Gavanon. L’ex-portier de l’OM, reconverti aujourd’hui dans le coquillage avec son frère Benjamin , gardait les cages du club azuréen au moment où Koller a posé ses valises "pour de vrai".Au quotidien, Jan Koller se tape deux heures de bagnole pour faire l'aller-retour pour aller à l'entraînement. Passé les premiers jours, il se fond peu à peu dans un effectif jeune qui compte alors dans ses rangs Gavanon ou Éric Bauthéac. Vincent Di Bartolomeo, son capitaine de l’époque, n'a rien oublié des premiers pas de la bête., pose l’actuel entraîneur de la réserve de Créteil.Durant ses dix-huit mois à l’AS Cannes, Koller n’a jamais déçu tant sur le terrain qu’en dehors.continue Di Bartolomeo.Dans l’équipe joueuse d’Albert Emon, Koller brille aussi bien du crâne que des pieds. Malgré des défenseurs rugueux, qui n’hésitent pas à vouloir se payer la star du National., regrette l’ex-capitaine cannois.Comme en février 2010, lors d’un match à Évian (0-0), où il reçoit l'unique carton rouge de sa carrière avant la mi-temps.Une sanction qui reste comme le seul écart du buteur, alors âgé de 37 ans, qui aura inscrit 20 buts en 45 matchs chez les Dragons., reconnaît Albert Emon.C’est peut-être cela, en fin de compte, qui caractérise le mieux le passage de Koller à Cannes. Au-delà du champion, c’est l’homme timide et prêt à se mettre au service du collectif qui reste dans les mémoires. Car même si sa maîtrise du français et la distance ne lui permettaient pas de participer aux bringues de Jérémy Gavanon et consorts, il parvenait quand même à se faire apprécier de tous., expose son ancien portier.Pour Ziad Fakhri, c’est un autre trajet dans un monstre d’acier, lors d’un déplacement à Niort, qui est bien imprimé :Un état d’esprit qui ne surprend pas Gavanon, qui ajoute :Avec l’AS Cannes, Koller aura connu deux échecs. Premièrement, il n'a pas réussi à offrir la fameuse accession en Ligue 2 lors de la saison suivante en 2010-2011. Derrière un quatuor costaud formé par Bastia, Amiens, Guingamp et Strasbourg, l’AS Cannes a échoué à retrouver l’antichambre de l’élite malgré lui. Plus grave encore, Koller n’aura pas non plus réussi à convaincre son meilleur pote, Pavel Nedvěd, de venir le rejoindre malgré lede son président. Une fenêtre s'était ouverte lors du jubilé de Luis Fernandez, au stade de Coubertin le 28 février 2011. Nedvěd dort alors chez Koller à Monaco, car il participe aux festivités en compagnie de Zizou et de tant d'autres. Ziad Fakhri tente le tout pour le tout :Si reformer l’incroyable duo tchèque est resté à l’état de rêve, il n’aurait pas été impossible de voir Koller continuer. À l’été 2011, à l’issue de son contrat, le président Fakhri et lui étaient tombés d’accord pour continuer à faire un bout de chemin ensemble."Contrat""Donnez-moi le contrat, je signe"Cet été-là, Cannes fut relégué en National 2 par la DNCG pour ne pas avoir équilibré les capitaux propres à temps et ce malgré un avis favorable donné quelques jours plus tard par le CNOSF. Et Koller lui, est retourné sur son Rocher qu’il aime tant.