Jamie Vardy va se faire opérer d'une hernie

L'hécatombe chez les prétendants au titre se poursuit. Après Kevin De Bruyne à Manchester City, un autre candidat au titre va être privé d'un joueur majeur pour les prochaines semaines. Brendan Rodgers, le coach de Leicester, a annoncé en conférence de presse ce vendredi que Jamie Vardy va devoir se faire opérer. Gêné par une hernie,À force de trop forcer, l'opération est devenue nécessaire.a rassuré Rodgers, sans se montrer plus précis.L'international anglais, auteur de onze buts et cinq passes décisives, manquera donc les prochaines échéances cruciales pour Leicester dans la course au titre. Reste à savoir s'il sera disponible pour le choc face à Liverpool le 13 février prochain.La course contre-la-montre est lancée.