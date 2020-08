James Rodríguez ne rejouera plus avec le Real

1

AB

James est dite.La magie n’aura donc jamais opéré entre James Rodríguez et le Real Madrid puisque à un an de la fin de son contrat, le Colombien est chargé par la direction merengue de faire ses valises et de se trouver un nouveau club.Le quotidien sportifavance que son agent, Jorge Mendes, a d’ores et déjà proposé James au PSG et à l’Atlético, mais lesont démenti un quelconque intérêt pour l'international colombien. Autre piste très sérieuse, Arsenal hésiterait entre Coutinho et James Rodríguez pour remplacer un Mesut Özil inefficace.Sinon, Claude Puel ne compte plus sur Wahbi Khazri... voilà voilà.