Léa-Siliki : « Je suis toujours en course pour jouer le barrage avec Concarneau »

Formé à Rennes, passé pro à Rennes et vainqueur de la Coupe de France avec le club breton l'an passé, James Léa-Siliki, 23 ans, a aussi emmené son équipe en demi-finale de la Ligue des champions. C'était sur Football Manager, un jeu dont le milieu est dingue, comme pas mal de joueurs de Ligue 1. Interview geek.

« Quand j’étais en pré-formation, au PSG, je jouais beaucoup à FM avec Kingsley Coman. On avait un défi : on prenait tous les deux la même équipe et c’était à celui qui remportait le championnat en premier. L’équipe, c’était Sochaux. »

« Je sais que Romain Danzé avait un bon niveau, déjà. Aujourd’hui, Mbaye joue pas mal, Faitout aussi... Faitout, c’est un vrai bon joueur. Son équipe, normalement, c’est le PSV, mais là, il a pris Birmingham. C’est un aventurier. »

Propos recueillis par Maxime Brigand

C’était avec mes frères, il y a un moment déjà. On a commencé par, eta logiquement suivi. Après, j’ai continué à jouer tout seul et encore aujourd’hui, j’y passe pas mal de temps. Mon truc, c’est de rechercher la nouvelle pépite, de fouiller et de pousser au maximum le jeu. Le mercato, c’est le plus long, mais c’est aussi le plus jouissif. C’est un truc un peu addictif, plus que FIFA à mes yeux.Bien sûr. Le premier mec qu’il fallait avoir au début, c’était Alexander Hleb. Il était si fort... Incroyable. L’autre joueur qui était au-dessus du lot dans le jeu, c’était Morten Gamst Pedersen. Si tu avais ces deux types dans ton équipe, t’étais bien. Vraiment bien !Ma première vraie partie, que j’ai géré en solitaire, ce devait être à la fin des années 2000, quand j’étais en pré-formation, au PSG. Je jouais beaucoup àavec Kingsley Coman. On avait un défi : on prenait tous les deux la même équipe et c’était à celui qui remportait le championnat en premier. L’équipe, c’était Sochaux. On y jouait la semaine, on débriefait le week-end, c’était assez fou !Aujourd’hui, en général, je commence par prendre une équipe de Ligue 2. Je cherche les pépites, je prends le jeu en main et je relance une partie. Là, ça devient ma vraie partie, mais avec toujours au départ une équipe de Ligue 2 ou de National. Là, je suis entraîneur de Concarneau. Mon cousinvient de signer là-bas. Ça se passe bien, on est toujours en course pour jouer le barrage d’accession !En fait, j’essaie de pousser au maximum les réglages. Dans le jeu, tu as le droit à 2-3 philosophies. Ma base, c’est un 4-3-3 avec une pointe basse. Ensuite, quand je suis mené, je passe en 4-2-4, en demandant un jeu plus direct. Je suis à fond sur tous les détails : les consignes individuelles, le rôle des joueurs, tout y passe. C’est des détails, mais dans, tu n’as rien de futile, même les entraînements.Parce que c’est le plus excitant. J’ai découvert qu’en National, justement, la gestion des entraînements était plus difficile. L’an passé, j’avais pris Le Mans et c’était déjà compliqué : tes joueurs sont moyens, ils ne sont pas pros, donc tu dois davantage gérer avec des petits contrats, il faut passer plus de temps dans la gestion pure... C’est un peu spécial, mais c’est cool. Ousmane Dembélé a la même approche de ce jeu avec son Winchester FC. Là, il m’a dit qu’il était un peu dans le dur.J’ai fait deux demi-finales de Ligue des champions avec Rennes, il y a deux ans. J’ai perdu contre Arsenal et Manchester City. En championnat, j’ai fini à un point du PSG. En revanche, je n’aime pas tricher, je ne suis pas comme ça, donc je n’ai jamais relancé une partie. Jamais !Pas mal de choses, en fait, parce que ça m’a aidé, bizarrement, à mieux comprendre le jeu. J’ai appris plein d’éléments grâce à, j’ai progressé dans ma compréhension tactique. Quand je regarde du foot à la télé, c’est pareil : je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se fait au plus haut niveau, à m’arrêter sur des déplacements, des petits gestes, des orientations...Oui, comme Victor Osimhen ! L’année dernière, j’ai fait cinq saisons de: trois avec Le Mans, deux avec Sainté, et Osimhen était mon buteur. Du coup, je connaissais ses qualités et je sais que d’autres joueurs l’avaient repéré comme ça aussi.Tranquillo Barnetta... Dans, c’était mon joueur phare, ma référence. Pour moi, ça allait être un monstre. Il a eu une belle carrière, hein, mais je le voyais plus haut !Non, non, on est pas mal à jouer ! Je sais que Romain Danzé avait un bon niveau, déjà. Aujourd’hui, Mbaye joue pas mal, Faitout aussi... Faitout, c’est un vrai bon joueur. Son équipe, normalement, c’est le PSV, mais là, il a pris Birmingham. C’est un aventurier.Si, il faut que je m’exporte. Je pense que je vais le faire cette saison. Mais j’aime bien les clubs français, car comme ça, je peux recruter mes potes. Pour l’instant, j’ai surtout une montée à assurer avec Concarneau.