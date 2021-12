Bolsonaro : 84 maillots de foot et une élection

Le Brésil choisira son futur président en octobre 2022. Le sortant, Jair Bolsonaro, est loin derrière dans les sondages, mais compte sur son arme secrète : sa collection de maillots.



Par Alexandre Berthaud, au Brésil

À côté de lui, Jean-Michel Aulas apparaîtrait comme un homme populaire. 70% des électeurs brésiliens ne font pas confiance à Jair Bolsonaro, président de la République, selon une étude statistique publiée cette semaine. À la rue dans les sondages à dix mois de la présidentielle, loin derrière l’ancien président Lula, JB ne baisse pas pavillon. Et, comme depuis plusieurs années maintenant, le football fait clairement partie de sa stratégie populiste. Sur la forme, le plan paraît simple : être vu avec le plus de maillots différents possibles., raconte Victor de Leonardo Figols. Il est doctorant en histoire, membre du groupe d’études sur le football de l'université de São Paulo, et, lorsqu'il a repéré cette stratégie bolsonariste, il s’est mis à compter. Résultat : 84 maillots différents, répertoriés dans un Google Drive hallucinant , précise-t-il.Corrélation ou pas, en 2018, l’État ayant le plus voté Jair Bolsonaro est celui de Santa Catarina.Imaginez Emmanuel Macron s’affichant sur son compte Twitter avec le maillot jaune et noir de l’Union athlétique Vic-Fezensac (Gers, D1), ou enregistrant une vidéo improvisée sur YouTube en portant fièrement les couleurs de l’Union sportive de la Sainte-Anne de Vertou (R1, Loire-Atlantique). Jair Bolsonaro l’a fait, appliquant le populisme au football., regrette Victor de Leonardo Figols. Il n’empêche qu’une fois élu, Jair Bolsonaro poursuit cette stratégie avec davantage de clubs professionnels, plus de clubs du Nordeste aussi, région où il est peu populaire dans les urnes. On a pu le voir porter un maillot des Corinthians comme de Palmeiras, de Fluminense comme de Flamengo, à chaque fois des ennemis intimes., analyse Lívia Magalhães, professeure d’histoire du Brésil et auteure du livre. La diversification à outrance ne fonctionne plus, comme le reste d’ailleurs. Le président brésilien est fortement contesté, il lui faut rassembler, ouvrir les bras, changer de cap et de kop.Alors, un éclair de génie populiste traverse l’esprit de Jair Bolsonaro. Pour être populaire, ne faudrait-il pas tout simplement soutenir l’équipe LA PLUS populaire ? En bandes horizontales rouges et noires, le maillot le plus porté du pays est celui du Flamengo. En 2020 puis 2021, Bolsonaro apparaît toujours avec d’autres tuniques, mais affiche de plus en plus son soutien au flamand lors d’un derby face au Flu (Fluminense), puis plus récemment avant la finale de la Copa Libertadores , perdue par le Fla contre un autre club brésilien, Palmeiras., valide Victor de Leonardo Figols., balance Lívia Magalhães.Ce calcul politique, inédit pour un président du Brésil au XXIsiècle, n’est toutefois pas nouveau., analyse José Paulo Florenzano, anthropologue à l’université de São Paulo.Déjà, député, Jair Bolsonaro voulait renommer les eaux territoriales brésiliennes, cette fois l’hommage est stratégique. Au Brésil, Emílio Garrastazu Médici est connu pour avoir été au pouvoir durant les « années de plomb » , marquées par la répression, la torture et la disparition des opposants politiques.En bon connaisseur de l’aristocratie brésilienne, Jair Bolsonaro avait un autre objectif, moins visible, en multipliant les apparitions en maillot de foot. Plus encore que les supporters, le président vise les propriétaires des clubs, les présidents., assure l’anthropologue José Paulo Florenzano. Globo, plus grande puissance médiatique du pays, est en opposition frontale avec la politique de Jair Bolsonaro., développe Florenzano.À première vue brouillon, le plan de jeu se révèle plus fin. Si la politique de Jair Bolsonaro a touché les plus démocrates des supporters, dont certains ont organisé des manifestations à la suite de la révélation de tentative de coup d'État en 2020, le président s’assure par son implication dans le football l’appui d’une certaine élite, toujours un bon calcul électoral. Malgré tout cela, le président sortant est à la traîne pour 2022, et une question demeure : quel club supporte-t-il vraiment ? Réponse de Victor de Leonardo Figols :"Est-ce qu’on doit vraiment croire à la fidélité de Bolsonaro pour un club, alors qu’il n’est même pas fidèle à un parti politique ?"Le 30 novembre dernier, Jair Bolsonaro a pris sa carte au PL (Parti libéral). Avant, il avait déjà joué pour le PDC, le PPR, le PPB, le PTB, le PFL, le PP, le PSC et le PSL. Prends ça, Xavier Gravelaine.