Jacques-Henri Eyraud : "Peut-être que j’ai été victime d’un délit de faciès"

Jamais un président de l’OM n’aura suscité une telle haine et pourtant jusqu’au bout Jacques-Henri Eyraud n'a rien lâché. Dans un long entretien, son ultime avant de rendre les armes, « JHE » se défend et rend les coups. Bernard Tapie,, Villas Boas, Frank McCourt, les groupes de supporters, Ajroudi, Boudjellal ou bien encore Adil Rami, tout le monde y passe.raconte l’ex-boss marseillais.‘J’m’en bats les couilles’.Poussé dans ses retranchements, Eyraud défend son bilan mordicus. Ses recrutements, ses relations avec les Ultras, sa gestion du club, son but en dehors de la surface qui compte double, ses Powerpoint, et même l’achat de Strootman, l'ancien boss du club a réponse à tout. La preuve : Dans le même numéro, en kiosque dès vendredi , on fait le point sur la vente de l’OM avec des informations exclusives. D’après notre enquête, l’ancien proprio des Dodgers de Los Angeles ne cache plus son souhait de passer la main et l’a confié auprès des instances dirigeantes du foot français.