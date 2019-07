Jacques-Henri Eyraud : « Là où nous devons nous renforcer, nous pourrons le faire »

3

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eyraud fait le point.Dans un entretien accordé au journal, le président de l'Olympique de Marseille s'est exprimé sur l'actualité du club phocéen. Au menu : l'arrivée d'André Villas-Boas, le mercato et le cas Adil Rami. JHE considère que l'OM «» avec l'arrivée d'AVB sur le banc marseillais et souligne qu'il sent que «» par le projet marseillais. Si le président considère que l'objectif de Marseille reste «» , il l'inscrit maintenant sur le long terme, pensant d'ores et déjà à 2024, date du nouveau format de la Ligue des champions, qu'il considère quasi-acté : «» .Concernant le renouvellement de son effectif, Eyraud est bien conscient des contraintes du fair-play financier et entend bien s'appuyer sur la formation, à travers le nouveau directeur du centre, Nasser Larguet . Mais il souligne que l'OM peut recruter et ne ferme la porte à aucun départ : «» . Concernant Adil Rami, contre qui l'OM a engagé une procédure disciplinaire , JHE temporise : «» .Eyraud d'armes.