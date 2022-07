Jackie Groenen, un numéro 14 peut en cacher un autre

Aux Pays-Bas, on ne devient pas fan de Johan Cruyff, on nait en l’étant déjà. Jackie Groenen ne déroge pas à cette règle, bien au contraire. À 27 ans, la joueuse de Manchester United place plus que jamais le Hollandais volant tout en haut dans la liste des joueurs qui l’inspirent. Pourtant, la jeune femme a bien failli ne jamais endosser la tunique oranje qu'elle porte désormais fièrement.

France Pays-Bas Euro 2022 Diffusion sur

Jackie has always used the number 1⃣4⃣ in honour of her idol Johan Cruyff.Today, January 28 (2x14), @Jackie_10_ becomes an ambassador of the Cruyff Foundation. Welcome to the family! #CruyffLegacy pic.twitter.com/CpaMtWsh7R — Johan Cruyff (@JohanCruyff) January 28, 2020

Que des numéros 14 dans sa team

Oranje, ô désespoir

Devenir le successeur d'une légende n'est jamais facile. Marvin Martin, Yoann Gourcuff ou encore Mourad Meghni, tous présentés comme les futurs Zidane, en savent quelque chose. Derrière l'honneur d'être comparé à un virtuose du ballon rond se cache bien souvent un poids beaucoup trop lourd à porter pour le commun des mortels. Il faut croire que Jackie Groenen n'est pas comme tout le monde. Amourachée de Johan Cruyff, dont elle est aujourd'hui une des ambassadrices de la fondation à son nom, la Néerlandaise de 27 ans a fait de ce fanatisme une force. À tel point qu'elle peut désormais se targuer d'être la version féminine du Hollandais volant après avoir pourtant failli ne jamais porter le maillot deschez les A.(Wiegman, alors sélectionneuse des Pays-Bas, NDLR)(l'Euro 2017, NDLR), raconte Groenen au site lesfeminines.fr juste après avoir été sacrée championne d'Europe en 2017.Comment pouvait-il en être autrement pour une joueuse qui idolâtre le numéro 14 le plus célèbre de l'histoire depuis qu'elle est en âge de taper dans un ballon ?, confiait-elle sur le site de la FIFA à l'été 2020. Douée balle au pied, Jackie Groenen progresse rapidement au point de quitter les Pays-Bas dès ses 17 ans pour atterrir en Allemagne du côté d'Essen puis de Duisbourg. Elle y passe professionnelle, mais n'oublie pas le légendaire Cruyff :Pourtant, tout ce qui semble évident aujourd'hui ne l'était pas forcément à l'époque. En plus d'aller tâter le cuir, la jeune Jackie pratique aussi le judo, et plutôt bien. Quadruple championne des Pays-Bas et médaillée de bronze aux championnats d'Europe U17, c'est finalement une blessure à la hanche subie sur le tatami, la veille d'un match, qui la pousse à faire un choix., lâchait-elle en 2019.Il faut croire qu'elle a fait le bon choix. En plus de multiplier les bonnes performances en club, elle découvre également les joies de la sélection en U17 pour cinq petits matchs avant d'aller faire un court passage - une seule partie - avec les U19 ensuite. L'aventure de Jackie Groenen avec lesa bien failli en rester là. Plutôt que de retrouver les Bleues ce samedi soir, la Mancunienne aurait pu défier Wendy Renard et consorts dès la phase de poules. Née à Tilburg (aux Pays-Bas) et après avoir grandi à Poppel (juste de l'autre côté de la frontière belge), la jeune joueuse pense fortement à évoluer avec les, regrettait-elle à ce moment.89 sélections plus tard, la milieu néerlandaise ne semble plus vraiment bloquée chez les. Et même si son équipe ne pratique pas forcément le football total si cher à son idole, Jackie Groenen a déjà réussi à le surpasser en remportant l'Euro 2017, ce que Johan Cruyff n'était pas parvenu à réaliser en son temps. Cinq ans plus tard, elle pourrait bien le rejoindre parmi les légendes néerlandaises si, avec ses coéquipières, elles parvenaient à réaliser un incroyable doublé à la fin du mois. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, de jeunes joueurs, ou joueuses, voudront porter le numéro 14 de Jackie Groenen.

Par Florian Porta