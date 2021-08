Jack Wilshere s'entraîne en D2 italienne, sans pouvoir y signer

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Côme d’habitude... déclarait Jack Wilshere il y a peu . Alors, quand le club de Côme, récent promu en Serie B, l’a contacté, il n’a pas tardé à répondre oui. Depuis quelques jours, le milieu de terrain anglais s’entraîne avec l’équipe, et son espoir de découvrir un autre pays commence à s’éclaircir. Mais il y a un problème. Les nouvelles règles font qu’un club de D2 italienne ne peut signer un extracommunautaire qui n’a jamais joué dans l’élite transalpine. Ce qui n’est évidemment pas le cas de Wilshere, qui a passé 29 ans en Angleterre.Résultat, et même si joueur et club veulent collaborer, l’ancien numéro dix d’Arsenal ne peut pas être officiellement un joueur du Como Calcio. Un coup dur de plus dans une carrière déjà bien fournie en la matière. Ce ne sont plus des bâtons dans ses roues, mais des troncs d’arbre. Au chômage depuis juillet et son départ de Bournemouth, l’ami Jacky ne perd pas la foi et espère, selon Sky Italia, que cette expérience va attirer un club de Serie A.Qui est chaud ?