Jack Wilshere prend sa retraite à seulement 30 ans

I’ve loved my dream. Thank you all pic.twitter.com/Bj1YDtjng0 — Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y aura finalement pas eu de second souffle.Longtemps annoncé comme le futur empereur du milieu anglais, Jack Wilshere se retire du football professionnel à l'âge de 30 ans, et après six ans de galère. En début d'année, l'ancien numéro 10 était parti se relancer à Aarhus, au Danemark (14 matchs, 2 passes décisives), après avoir tenté de rebondir à Bournemouth (2021) et West Ham (2018-2020).En 2008, à l'âge de 16 ans et 256 jours, Jack Wilshere était devenu le plus jeune joueur de l'histoire d'Arsenal à porter le maillot des. Le milieu de terrain avait même été sélectionné pour la Coupe du monde 2014 au Brésil (œuvrant ainsi à ses 34 sélections avec les), avant de quitter le club londonien en 2018, avec 197 matchs au compteur.Jack coule et prend la porte, la preuve qu'il y avait bien la place pour deux.