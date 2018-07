Jack Wilshere file à West Ham

1

Lespoursuivent leur mercato séduisant.Bien qu'il n'a certainement pas eu à faire ses valises, Jack Wilshere quitte Arsenal et signe à West Ham . Laissé libre par les, le milieu de terrain de 26 ans s'est engagé ce lundi en faveur des pensionnaires du Stade Olympique de Londres pour les cinq prochaines saisons. Il rejoint l'entraîneur Manuel Pellegrini , et l'ancien défenseur Toulousain Issa Diop Un chapitre se ferme à Arsenal après le départ d’ Arsène Wenger en fin de saison et celui de Théo Walcott, qui avait pris la direction d' Everton cet hiver. À son tour Wilshere lève l'encre après 15 ans passés dans son club formateur et 197 matchs disputés.C'est officiel : Wilshere est complètement marteau.