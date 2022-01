Jack et la Grosse Pomme magique

West Ham ne l’oubliera pas. Bourreau des Londoniens grâce à son triplé dimanche, Jack Harrison s’impose comme un titulaire indiscutable sur le côté gauche du Leeds de Marcelo Bielsa. Une réussite qu’il doit avant tout au choix, aussi compliqué qu'audacieux, fait par sa mère alors qu'il n’était qu’un adolescent : lui faire traverser l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis et jouer au football. Ou plutôt au soccer.

Par Florian Porta

Propos issus du New York Times et d'ESPN.

Jack Harrison ne fait pas dans l’originalité après avoir inscrit, à 25 ans, son premier triplé sur la pelouse de West Ham dimanche 16 janvier. Tout ça alors que sa carrière était jusqu'ici plutôt atypique. La faute, ou grâce, à une décision prise par sa mère alors qu’il n’était encore qu’un gamin de Stoke-on-Trent en quête de réussite dans un grand club anglais.Pourtant, Jack côtoyait bien l’élite britannique dans sa jeunesse. À six ans, il effectue ses débuts sous les couleurs de Liverpool avant de signer du côté du rival Manchester United l’année suivante. Debbie Harrison, sa mère, assiste à tous ses entraînements, ou presque. C’est lors d’une de ces séances que lui vient cette réflexion, confessée auAvant de comparer ces académies à desdans lesquelles. Après des heures de recherche, Debbie Harrison, révèle Dan McElroy, professeur d'éducation physique de Jack : elle va envoyer son fils aux États-Unis.Séparée du père de Jack et issue de la classe ouvrière, la maman ne dispose pas des 50 000 dollars nécessaires à la scolarisation de son rejeton. Avec l’appui des rapports de United le décrivant comme, elle convainc l’école de Berkshire de prendre en charge ces frais. À 14 ans, Jack traverse, seul, l’Atlantique pour rejoindre le Massachusetts et le Black Rock FC. Cinq ans plus tard, ses facilités physiques impressionnent : il devient le joueur numéro 1 de Berkshire au squash et établit le meilleur chrono sur une course de VTT locale, deux activités qu'il n'avait jamais pratiquées en Angleterre. Côté ballon rond, il reçoit le trophée de meilleur lycéen de l’année. Cette récompense lui ouvre grand les portes de l’université de Wake Forest, en Caroline du Nord, à l’été 2015. Lors d’un entraînement l’hiver suivant, en l’observant, Bobby Muus, son nouveau coach, glisse à son assistant :Il ne se trompe pas.14 janvier 2016, le jeune Anglais de 19 ans devient le premier Européen à atteindre le sommet de la draft en MLS. Dans le cadre d’un échange, il prend la direction du New York City FC. Parmi ses nouveaux coéquipiers, un certain Frank Lampard ne cache pas son admiration pour son parcours., assure la légende desqui, lui, croque dans la Grosse Pomme pour finir sa carrière. À l’automne 2017, Jack Harrison, bien installé sur le flanc gauche new-yorkais, reçoit sa première convocation avec les Espoirs britanniques. De retour d’un déplacement, plus long que prévu à Chicago, il manque son vol :, explique-t-il.Quelques mois plus tard, il revient là où tout a commencé, ou presque, en signant à Manchester City. Prêté à Middlesbrough puis deux fois à Leeds, il découvre, en même temps que les pelouses de Championship, que, contrairement aux États-Unis, la bienveillance n’est pas toujours de mise., avoue-t-il à ESPN. Le jeune Britannique ne porte finalement jamais le maillot des, mais commence à se faire remarquer avec Marcelo Bielsa et les. Cent trente-huit matchs avec lesplus tard, reste encore un rêve - anglais cette fois - à réaliser : être appelé avec les. Mais Jack ne sait que trop bien que les chemins les plus courts ne sont pas forcément les plus sûrs.