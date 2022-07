J-League : Le retourné exceptionnel d'Everaldo (Kashima Antlers)

??? WHAT À GOAL! ?⚽️ ??? EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! ?? pic.twitter.com/vedfFfyYjS — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) July 6, 2022

Everaldo Luís Nazário de Lima.C'est un retourné exceptionnel qui nous a été offert en J-League ce mercredi, alors qu’on jouait les derniers instants entre les Kashima Antlers et le Cereza Osaka. À la suite d’un long ballon, le cuir est dévié de la tête par un coéquipier qui trouve le Brésilien Everaldo. L’attaquant parvient à s’emmener le ballon de façon peu académique, mais d’un geste qui mêle instinct et sens du but, il claque un retourné depuis un angle impossible. Au-delà de la beauté du geste, c’est également un but qui permet à son équipe d’arracher le match nul.Un bel hommage à Zlatan.