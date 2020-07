J'irai supporter l'AC Ajaccio chez vous (S2 EP1)

Depuis 2011, tous les quinze jours, Loïc parcourt les routes de France au volant de sa vieille 106 pour aller supporter l'AC Ajaccio. Et de temps en temps, il filme ses déplacements.



J'irai supporter l'ACA chez vous #7

Cette saison, retrouvez tous les voyages de Loïc en avant-première sur la chaîne YouTube de So Foot . À commencer par cette virée dans le sud ouest de la France, avec le 158et 159match à l'extérieur de son histoire, son 81et 82consécutif et le 17cette saison : 2 amicaux contre l'AS Béziers et Bayonne.Au menu, des sandwhiches merguez, 1390km, coups de soleil, un but raté et 2 victoires.N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de So Foot , à partager et à lâcher un pouce !